El puente Zárate – Brazo Largo actualmente se encuentra interrumpido al tráfico, debido a los bancos de niebla que afectan la visibilidad de la zona. Además, el fenómeno se extiende a otras rutas del país. Se espera que durante la jornada mejore la situación climatológica.

Esta mañana, la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos amanecieron con una gran densidad de niebla, que dificulta el tránsito de los vehículos. En este sentido, un operativo cerró momentáneamente el nexo que une a ambas provincias.

Según un video difundido en redes sociales, se observa a tres autos y dos camiones completamente varados, mientras que no se observa nada hacia adelante por culpa del fenómeno climatológico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que los bancos de niebla se extienden por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gran parte del territorio bonaerense, en específico en la región centro (9 de Julio, Azul, Benito Juárez y Tandil), la costa argentina (desde Miramar hasta Punta Indio) y norte (Chacabuco, Pergamino, San Nicolás de los Arroyos y San Pedro, entre otros).

Además, la niebla se extiende por todo el Litoral argentino, que abarca las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Por lo cual, también están afectadas las diversas rutas y caminos que las cruzan.

En estos casos, el SMN puntualiza que, si la niebla sorprende durante la conducción, se recomienda mantener la distancia entre vehículos y no sobrepasar a otros, encender las luces bajas y las antiniebla, reducir la velocidad, estacionar en un lugar seguro en lo posible; y no hacerlo sobre banquinas o calzadas.

Por otro, la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe emitió una alerta vial por niebla y visibilidad muy reducida en rutas de la provincia. "Ante este panorama recomendamos postergar viajes, de no ser posible extremar precauciones: Reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y circular con precaución", indicaron.

En Córdoba, la policía local confirmó que se registraron “bancos de niebla en varias rutas de la provincia”. Las más afectadas son las rutas provinciales E-58 y 13, por lo cual se pide circular con mucha precaución.

El pronóstico

El SMN también estableció que la visibilidad mejorará con el paso de las horas y la suba de la temperatura. Hacia la tarde, el AMBA estará mayormente nublado, pero sin riesgos de lluvias, al igual que algunas zonas del este bonaerense; y al sur estará ventoso. En cambio, en Miramar y Mar del Plata se aguardan precipitaciones.

Sin embargo, la niebla persistirá al norte (Luján, San Antonio de Areco, Zárate, San Pedro y San Nicolás de los Arroyos). El pronóstico también se repite para la totalidad del territorio entrerriano y este de Santa Fe. Mientras que en Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa la niebla mutará en fuertes tormentas.

De hecho, el organismo climatológico advirtió que rige una alerta amarilla para el norte correntino y en toda la extensión de Misiones. Por lo cual, el SMN recomienda no sacar la basura y retirar los objetos que impiden que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no te refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; estar atento a la caída de granizo. Y, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Fuente: Infobae