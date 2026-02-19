El miércoles por la noche, la Casa De Deken fue escenario de una noche cultural bajo el nombre “Cortázar y el jazz”, una propuesta que convocó a un importante número de personas.

La charla, a cargo de Juan José Selva, propuso un recorrido profundo y sensible por la obra de Julio Cortázar, poniendo el foco en su vínculo con el jazz, sus pasiones musicales y la influencia que este género ejerció sobre su estilo narrativo, su mirada artística y su manera de concebir la literatura. A lo largo del encuentro se abordaron cuentos, reflexiones y fragmentos clave de su obra, mostrando cómo la improvisación, el ritmo y la libertad expresiva del jazz atraviesan su universo creativo.

Junto a Selva estuvo presente el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, quien acompañó la propuesta y destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre la literatura, la música y la comunidad. También participó el concejal Juan Pablo Castillo.

Desde temprano, el público pudo recorrer una mini exposición dedicada a Cortázar ubicada en el ingreso de la Casa De Deken, donde se exhibieron materiales y referencias que enriquecieron la experiencia y prepararon el clima para la charla. La muestra fue ampliamente visitada y despertó gran interés entre quienes se acercaron.

El evento se desarrolló en un ambiente cálido y participativo, con un público que siguió atentamente el recorrido propuesto, interactuó, compartió impresiones y disfrutó de la propuesta cultural. Como cierre, la música en vivo estuvo a cargo de Carlos Fandrich y Francisco Fernández, integrantes de la banda Besticos, quienes aportaron un broche sonoro al encuentro.