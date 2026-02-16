La Dirección de Cultura, a través de la Casa De Deken, invita a la comunidad a participar de la charla “Cortázar y el jazz”, a cargo de Juan José Selva, una propuesta que recupera el vínculo profundo entre literatura y música a partir de una de las grandes pasiones de Julio Cortázar. El encuentro propone acercarse a la obra del escritor argentino desde una perspectiva diferente, explorando cómo el jazz influyó decisivamente en su sensibilidad artística y en la construcción de un estilo narrativo que rompió con las estructuras tradicionales de la literatura.

En la obra de Cortázar, el jazz no aparece únicamente como una referencia musical, sino como una forma de pensamiento creativo. La improvisación, el ritmo y la libertad expresiva propias del género se trasladan a su escritura, generando una narrativa abierta, lúdica y experimental que encuentra en novelas como Rayuela uno de sus ejemplos más reconocidos. La charla propone recorrer esas conexiones entre música y literatura, mostrando cómo el espíritu del jazz atraviesa cuentos, ensayos y reflexiones del autor, y cómo su modo de escuchar música dialoga con su manera de narrar.

Juan José Selva nació en Concepción del Uruguay en 1960 y, durante sus estudios en la Universidad Tecnológica Nacional, donde se graduó como ingeniero, comenzó a desarrollar una intensa pasión por el jazz y el blues, intereses que con el tiempo se ampliaron hacia la música clásica y la ópera. En 1992 fundó Rayuela Libros en Gualeguaychú, espacio que continúa funcionando hasta hoy en el mismo local de la calle 25 y que se ha consolidado como un punto de referencia cultural para la ciudad. Paralelamente a su tarea como librero, ha brindado charlas y encuentros sobre jazz y música clásica en bibliotecas e instituciones de la región, condujo durante dos años el programa radial “Mensajeros del jazz” en Radio Nacional Gualeguaychú y publicó artículos sobre jazz en medios locales. Desde hace más de quince años impulsa además el espacio “Clásicos en el Garaje”, donde comparte estas pasiones en encuentros abiertos de escucha y conversación.

La actividad se realizará el miércoles 18 de febrero a las 20.30 en la Casa De Deken, ubicada en 25 de Mayo 734, con entrada libre y gratuita y servicio de cantina a cargo de Pimienta Verde. Como cierre del encuentro, la propuesta sumará música en vivo con la participación de Francisco Fernández en saxofón alto y Carlos Fandrich en piano, retomando desde el sonido el clima que atraviesa la charla y completando una noche pensada como un cruce entre palabras, música y experiencia cultural compartida.