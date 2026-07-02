La Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú anunció que este sábado 4 de julio se realizará una interrupción programada del servicio eléctrico debido a trabajos de mantenimiento en la red.

El corte está previsto entre las 8 y las 13 horas, aproximadamente, y afectará a usuarios de Pueblo General Belgrano, Camino de la Costa, Parque Unzué, El Potrero, Ruta Internacional N° 136 y el Camino a Ñandubaysal.

Desde la entidad explicaron que las tareas incluyen el mantenimiento preventivo de la subestación transformadora, el reemplazo de aisladores en una línea de 13,2 kV y trabajos de poda en las cercanías del tendido eléctrico, con el objetivo de mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio.

La Cooperativa recordó que la duración del corte es estimada y que el suministro podrá restablecerse antes del horario previsto si las tareas finalizan con anticipación.