Durante el sábado y el domingo se dispondrá la interrupción total de la mano este del Boulevard Pedro Jurado, en el tramo comprendido entre la rotonda de Artigas, frente a la Terminal de Ómnibus, y la intersección con Urquiza, en el marco de la reconstrucción integral de este corredor vial estratégico.

Durante todo este período, la mano oeste funcionará con doble sentido de circulación para sostener la conectividad del sector.

La medida responde a la necesidad de avanzar con una etapa clave del proceso técnico, el cual incluye la preparación de superficies para la incorporación de base negra, además de la continuidad de las tareas de fresado y saneamiento de baches profundos en sectores que presentan deterioro estructural.

Estas acciones se inscriben dentro de un esquema de trabajo que se ejecuta desde principios de marzo sobre la traza este, donde ya se desarrollaron operaciones como limpieza general, demolición de losas comprometidas, retiro de material degradado y recomposición de la base a partir del fresado en particular, una labor que permite eliminar la capa superficial dañada mediante equipos con tambor de corte, lo que genera condiciones adecuadas para la adherencia de las nuevas capas.

En paralelo, los sectores con pérdida de integridad reciben tratamiento específico a partir de excavaciones localizadas, reconstrucción de base y posterior sellado, procedimiento indispensable para garantizar estabilidad y durabilidad en la estructura final. Sobre las áreas estabilizadas, se avanzó con riego de imprimación y distribución de mezcla asfáltica con terminación granceada, técnica que mejora la textura y optimiza la adherencia vehicular.

El operativo se desarrolla con maquinaria vial pesada y con la participación coordinada de cuadrillas municipales y de la empresa contratista, lo que permite sostener frentes simultáneos y asegurar la continuidad del cronograma previsto.

A partir del lunes, por su parte, el esquema de trabajo adoptará una modalidad sectorizada ya que se habilitará la circulación en ambas manos, aunque con interrupciones alternadas en distintos tramos según el avance de las tareas.

El dispositivo cuenta con señalización preventiva y con la presencia de personal de la Dirección de Tránsito Municipal, que ordena el flujo vehicular y supervisa el cumplimiento de los desvíos establecidos. No obstante, recomiendan circular con precaución y priorizar recorridos alternativos para evitar demoras.