Las restricciones vehiculares en diversos sectores del ejido urbano implican el cierre total o parcial del sector intervenido por mejoras en el asfaltado de las calles.

Las interrupciones totales que se realizaron a comienzo de esta semana comprenden los siguientes puntos:

-Del Valle, entre 3 de Febrero y Mitre

-Concordia, entre 3 de Febrero y Mitre

-Maipú, entre Del Valle y Concordia



Mientras que los siguientes puntos serán intervenidos durante la jornada de este martes o los días siguientes de la semana:

-Montevideo 632

-Chalup, entre Estrada y Avenida Parque

-Del Valle y Constitución

-Ayacucho, entre Del Valle y 3 de Caballería

-Concordia y España

-Los trabajos de bacheo quedarán interrumpidos en caso de lluvias y tormentas.

Las tareas corresponden a la reparación de sectores deteriorados mediante la extracción del material dañado, saneamiento del área afectada, recomposición de la base estructural y posterior colocación de hormigón.

Este esquema técnico restituye la capacidad portante de la superficie y extiende su durabilidad frente a la circulación cotidiana.

La circulación permanecerá restringida hasta la finalización de las labores y hasta que el hormigón alcance el fraguado adecuado para su habilitación, proceso que puede demandar varios días.

Las intervenciones se enmarcan en el Programa de Reconstrucción Vial +Caminos, iniciativa que organiza la planificación, la logística y la ejecución de mejoras integrales en la red urbana. Los trabajos se desarrollan con personal y equipamiento municipal.