Desde el Municipio informan la implementación de interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular en diferentes zonas de la ciudad, además de en la mano en dirección a la Ruta Nacional 14 del Acceso Sur.

En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales por trabajos de bacheo y mantenimiento vial están ubicados en:

Tala, entre Chalup y Eva Perón

Camila Nievas, entre Buenos Aires y Goldaracena.

Lavalle entre San Martín y Andrade.

Andrade entre Gualeguay y Lavalle.

Con respecto a los cortes parciales o de media calzada, los mismos se ubican en:

Andrade, entre Montevideo y Perón (se le realizó el relleno y está en proceso de fraguado).

Perón, entre Andrade y Bolívar (se le realizó el relleno y está en proceso de fraguado).

Jujuy, entre Irigoyen y Magnasco.

Si bien en estos tres últimos lugares el tráfico vehicular no se encuentra interrumpido en su totalidad, se solicita a los que circules por allí hacerlo con precaución debido a la reducción de la calzada.

Finalmente, en la intersección de Artigas y Luciana Ríos (comienzo del Acceso Sur), hay un corte total en la calzada que se usa para ir en dirección a la Ruta Nacional 14.

El objetivo motivo de este corte no es por trabajos de bacheo, sino por tareas que realiza la Cooperativa Eléctrica para vincular el transformador emplazado en ese sector con la subestación más cercana, y la intervención contempla la colocación de líneas de media tensión.

La restricción vehicular comenzó el jueves pasado y se mantendrá durante aproximadamente 10 días (dependiendo de la condiciones climáticas), motivo por el cual se informa a la comunidad que quienes transiten en dirección a la Ruta Nacional 14 deberán desviar por Luciana Ríos, continuar por el bulevar Martínez y retomar luego por Artigas, en el Acceso Sur.

Mantenimiento vial

Las intervenciones en el casco urbano corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

Es por esto que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual puede llevar varios días.