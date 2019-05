Cosecharon una papa gigante cerca de Tandil

¿Uno de los récords más importantes en la historia de la Argentina? No estamos seguros, pero tampoco tenemos dudas. La semana pasada, la noticia pasó desapercibida en los medios nacionales, y solo fue levantada en redes sociales y diarios locales: en la zona de Barker, a 60 kilómetros de Tandil, un grupo de agricultores encontró una papa de dimensiones espectaculares.Según se comenta en Twitter y en algunos portales, los trabajadores de las chacras ubicadas en la localidad de María Ignacia, también conocida como Vela y hogar de las papas marca La Velense de García Hermanos, quedaron alucinados al descubrir dentro de un surco un tubérculo único en su tipo. A juzgar por las fotos compartidas por los muchachos, la papa, que casi no puede ser sostenida en brazos, tiene el mismo tamaño que una bolsa de más de veinte kilos de papas comunes. No hay mucha más información. La página Con Aire de Campo, en principio, comparte que la "súper papa" será trasladada al norte del país para "sorprender a más de uno".¿Cómo se produjo este alimento XXL? Las explicaciones faltan, pero muchos comentaristas de redes sociales aseguran que no puede ser natural, y que su volumen inusual tiene que ser consecuencia del uso de agroquímicos. Es cierto que parece una mutación rara influenciada por estímulos externos más que una papa orgánica. Quedará como uno de los grandes misterios de la humanidad.Según estimaciones de las recetas más generosas, una tortilla hecha íntegramente con esta papa gigante equivaldría a 20 de las estándar, ya que cada una se realiza aproximadamente con un kilo del tubérculo.