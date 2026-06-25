Costa de Marfil logró una histórica clasificación: se impuso por 2-0 a Curazao, en Filadelfia, por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026. Los africanos finalizaron como escoltas de Alemania y lograron superar la instancia de fase de grupos por primera vez en la historia. Su rival en dieciseisavos de final será Francia o Noruega.

El héroe de los marfileños fue Nicolas Pépé. El delantero del Villarreal -de 31 años- convirtió un doblete para el inolvidable triunfo del conjunto marfileño.

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Costa de Marfil quedó segundo y avanzó a los dieciseisavos de final: su rival será el segundo del Grupo I (Francia o Noruega, nada menos). Por su parte, Curazao se despidió en fase de grupos en su primera participación en la Copa del Mundo. Los caribeños cayeron por 7-1 con Alemania en el debut, luego consiguieron un histórico empate por 0-0 con Ecuador y cerraron con la derrota frente a los marfileños.

Fuente: TyC Sports online