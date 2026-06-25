GRUPO E
Costa de Marfil venció a Curazao y consiguió una histórica clasificación
El conjunto marfileño se impuso por 2-0 al seleccionado caribeño, con doblete de Nicolas Pépé, en Filadelfia, en el cierre del Grupo E. Los africanos lograron superar la instancia de fase de grupos por primera vez en la historia.
Costa de Marfil logró una histórica clasificación: se impuso por 2-0 a Curazao, en Filadelfia, por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026. Los africanos finalizaron como escoltas de Alemania y lograron superar la instancia de fase de grupos por primera vez en la historia. Su rival en dieciseisavos de final será Francia o Noruega.
El héroe de los marfileños fue Nicolas Pépé. El delantero del Villarreal -de 31 años- convirtió un doblete para el inolvidable triunfo del conjunto marfileño.
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Costa de Marfil quedó segundo y avanzó a los dieciseisavos de final: su rival será el segundo del Grupo I (Francia o Noruega, nada menos). Por su parte, Curazao se despidió en fase de grupos en su primera participación en la Copa del Mundo. Los caribeños cayeron por 7-1 con Alemania en el debut, luego consiguieron un histórico empate por 0-0 con Ecuador y cerraron con la derrota frente a los marfileños.
Fuente: TyC Sports online