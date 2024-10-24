Luego de que el martes fuera trasladado a la Jefatura Departamental y el miércoles se le haya realizado el cómputo de pena, finalmente el exintendente de Gilbert, Fabián Constantino, fue llevado esta mañana a la Unidad Penal Nº9.

El traslado lo realizó el propio personal del Servicio Penitenciario en medio de un importante operativo que lo único que trató de hacer es burlar sin sentido la presencia de algunos medios de comunicación de Gualeguaychú que esperaban la salida del ex Intendente condenado.

Al llegar a la Unidad Penal N°9 "El Potrero", el condenado fue alojado en el pabellón C para causas de delitos contra la integridad sexual, sector que compartirá con un centenar de internos. Entre las pocas pertenencias que tenía se destacaron dos bolsos pequeños y un colchón.