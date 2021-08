Cotización del Dólar Blue para hoy

Impacto de la cotización del dólar blue

Este dólar es el mismo que se conoce como dólar negro o paralelo. De manera que el manejo de su cotización difiere del dólar oficial. Por tal motivo, siempre se ubica unos puntos por encima del legal. Y cuando se establecen restricciones de compra, es decir, hay control cambiario, entonces es más probable que el valor del dólar blue suba aún más.

No encontrarás ningún banco de Argentina que te informe sobre el valor del dólar paralelo. Por eso, para conocer esta información, debes recurrir a sitios web que informan en tiempo real el valor de este tipo de dólar. De esa forma, podrás tomar la decisión de comprar o vender tus dólares o bien, recurrir a inversiones o ahorro de dinero en dólar. Lo que si podemos asegurarte es que entre más ahorres, con el tiempo, podrás recuperar e incluso ganar más de lo que has invertido en esta compra.

Recordemos que hace unos años se consideraba el dólar negro como un tipo de dinero ilícito. Así que era vinculado con actividades como la prostitución, el narcotráfico o el contrabando. Sin embargo, para el día de hoy, ya se considera una divisa legal. Sin embargo, su valor no depende de lo que establezca el estado sino del cómo se mueva la economía del país.

Hablamos entonces de una cotización con muchas variantes diarias. Por cuanto, quien decida comprar dólar blue, puede tener seguridad que, con el tiempo, obtendrá beneficios económicos.

La economía de acuerdo al dólar blue

Cada vez que se anuncia un aumento del dólar blue, hablamos de un impacto en los precios de productos y servicios. Aunque en los últimos años esto no ha supuesto un cambio drástico, si hay sectores que se han visto comprometidos como, por ejemplo, el sector de la construcción que evita entregar productos si este tipo de dólar no baja. Esto se debe a que la materia prima e insumos son comprados con este mismo tipo de dólar.

Algunas personas han mostrado su descontento pues los precios de importación de insumos y materia prima se establecen de acuerdo al valor del dólar oficial. Sin embargo, se ve una brecha de precios en los productos y servicios, por lo que el empresario prefiere tener sus stocks, lo que conlleva a escasez de artículos de importancia.

La realidad de Argentina es que hay un mercado muy grande de tipo informal. Eso lleva a que el valor del dinero pese sobre la variante del precio del dólar blue. De manera que quienes desean reponer insumos, tienen en cuenta primero el precio de este dólar. Así que, si no hay forma de conocer este monto, entonces, preferirán no vender, lo que repercutirá en la forma de consumir. Lo que no quieren es que el día de mañana valga menos del precio en el que lo compraron, mientras que el consumidor quiere precios bajos y productos de calidad.

Todo eso lleva a una realidad: el biomonetarismo. Es decir, dos monedas circulando al mismo tiempo, y que los precios dependan del que está más alto en el momento. Por supuesto, el impacto del valor del dólar blue tiene sus límites, pero si impacta sobre la decisión de quienes ahorran en pesos.

Otro aspecto que se ve afectado es la actividad económica. Entre más aumenta el dólar paralelo, más empresarios deciden cerrar sus puertas y retener sus stocks hasta que este baje. Lamentablemente, son pocas las posibilidades que hay de que esto ocurra, así que supone un stop en la economía del país, cosa que actualmente no es lo más beneficioso para el país.

Una vez que estos vuelvan a abrir sus puertas, es probable que los precios sean más elevados, causando descontento a los consumidores. Esto ocurre más en productos que son importados, y, por tanto, su valor está vinculado de forma directa con el dólar.