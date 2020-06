Covid-19: Crece la hipótesis de contagios por el mate y cae la teoría del gimnasio

Por su lado, la directora del Hospital San Benjamín, Norma Hernández, detalló la actualidad sanitaria: “Existen 17 casos en el departamento, 16 de los cuales corresponden a la ciudad y uno corresponde a la localidad de San José, esto es debido a que en la noche del lunes llegó la positividad de dos casos, uno de Colón y otro de San José”.

Investigación minuciosa

“Fundamentalmente, lo que queremos transmitirle a la población es que lo que demuestra la investigación epidemiológica que se fue realizando de búsqueda de contactos, lo que hacemos es, a las personas que se encuentran afectadas, que tienen resultados positivos, dialogamos con ellas tratando de ser lo más minuciosos posibles en la búsqueda de personas que hubieran estado en contacto en las 48 a 72 horas previas al inicio de síntomas”, reveló la directora del nosocomio.

De esa manera, “buscamos posibles contactos estrechos y nos comunicamos telefónicamente con esas personas para advertir de la situación para saber si son sintomáticos o no, lo que define la necesidad o no de realizar el estudio de PCR”, relató. En esa misma línea, añadió: “Quienes no estén sintomáticos igualmente son informados de la necesidad de aislamiento domiciliario estricto durante 14 días, a partir de la fecha del último encuentro con la persona que resulta positiva para coronavirus, y que ante cualquier síntoma que se comunique con Salud”.

De los casos que van resultando negativos, que se informa como no detectable, “eso implica que hay que seguir posteriormente un aislamiento domiciliario más allá de que el resultado haya sido no detectable en esa primera muestra. Y si llega a presentar síntomas, se vuelve a evaluar la situación y muchas veces si es necesario se realiza la repetición del estudio”.

Cambio de hábitos

“Tenemos que intensificar el cambio de hábitos, el lavado de manos, el uso de tapabocas, la distancia social”, remarcó Norma Hernández. Y dijo que debería evitarse “una costumbre argentina y entrerriana que es compartir el mate, eso ha sido un factor fundamental en la transmisión. Esas cuestiones son importantes: suspender las tareas habituales cuando comenzamos con algún síntoma fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida del olfato o del gusto, esas acciones, el quedarme en casa, si me pasa eso consultar al sistema de salud, son fundamentales para cortar la posibilidad de seguir contagiando”.

Ante la consulta sobre el paso a una nueva fase, la directora del hospital explicó que “depende de la evaluación del comportamiento epidemiológico y del análisis por parte del Comité de Emergencia, pero si logramos cambiar de fase, si no cambiamos los hábitos, nos va a volver a pasar lo mismo”.

“El viernes pasado les habíamos comentado el hecho de que el inicio de las actividades del gimnasio, lo estábamos poniendo en la lupa, porque fue una actividad que generó que mucha gente diversa pasara por el lugar, hasta la fecha no hemos encontrado mayor vinculación entre los casos hoy positivos con las actividades del gimnasio”, aseveró.

Se está controlando a todas esas personas a las cuales se les ha indicado estricto aislamiento domiciliario durante el período de catorce días “para reducir las posibilidades de que si la personas enferma pudiera haber contagiado a otros, ellos sigan contagiando”.

“De la evaluación que hemos hecho de todos los casos, por ahora nos está dando más que nada que la interrelación entre las personas, el haber compartido el mate, el haber compartido a lo mejor una reunión de comidas sin el distanciamiento necesario, sin el uso de tapabocas, por ahí compartiendo vasos y demás, ha sido el punto fundamental de transmisión que ha generado esta situación actual”.

Actuación judicial

Al ser consultado sobre la actuación de la justicia en casos de denuncias por la violación de la cuarentena o de las medidas establecidas, el fiscal Juan Sebastián Blanc respondió: “Las denuncias son como cualquier otra, hay que ponerlas en conocimiento de la autoridad que puede ser cualquiera de las fuerzas de seguridad”.

Blanc aclaró además: “En estos ilícitos interviene la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, que tiene competencia aquí; hubo un acuerdo donde desde las fiscalías provinciales se presta colaboración”. A lo que añadió: “Cuando nos toca actuar, lo hacemos como si fuese un delito habitual, tenemos vigente el procedimiento de flagrancia que nos habilita detener a una persona hasta por un plazo de 48 horas”.

Y aclaró para finalizar: “Obviamente estas son situaciones especiales, no estamos ante un delito común sino que está en juego un tema de salud, por lo que hay que prever todos los recaudos”, subrayó el fiscal. (ElEntreRíos)