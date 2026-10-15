Se conoció un nuevo video de la violenta pelea entre mujeres ocurrida en el cine Las Tipas del Shopping Paso del Paraná, que terminó con el uso de gas pimienta, la evacuación de una sala y la detención de dos mujeres.

El enfrentamiento ocurrió en la sala 4 del complejo cinematográfico, ubicado en calles Corrientes y San Lorenzo. Una discusión por la ocupación de unas butacas derivó en agresiones físicas y una de las involucradas utilizó un aerosol irritante.

La sustancia se dispersó dentro del recinto cerrado y afectó a espectadores que no participaban de la pelea. La función de la película Mamá Siniestra debió interrumpirse.

Fuente: ELONCE