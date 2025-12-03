El Honorable Concejo Deliberante del Gobierno de Gualeguaychú aprobó por unanimidad el Proyecto de Ordenanza presentado por los bloques de concejales de Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza que crea el Protocolo Municipal de Emergencias Inclusivas para Personas con Desafíos en la Comunicación, una herramienta pionera que busca proteger de manera específica a vecinos que, por sus particularidades comunicativas o sensoriales, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad durante una urgencia.

La normativa establece la obligatoriedad de su aplicación para todos los servicios municipales de respuesta ante emergencias (Defensa Civil, Dirección de Tránsito, CAPS y demás áreas involucradas) y crea instancias de articulación con Bomberos Voluntarios, Policía, instituciones de salud y organizaciones de la sociedad civil.

Principales puntos de la ordenanza:

-Creación del Protocolo Municipal de Emergencias Inclusivas, con procedimientos claros para el abordaje respetuoso y eficaz.

-Conformación de una Mesa Técnica de Emergencias Inclusivas integrada por servicios de emergencia, profesionales de salud mental, familias, ONG y el Área Municipal de Accesibilidad e Inclusión, que supervisará la implementación y propondrá mejoras anuales.

-Institución de un Registro Único Voluntario y Confidencial de Personas con Desafíos en la Comunicación, que permitirá identificar domicilios y vehículos mediante calcomanías especiales y brindar información clave al personal actuante.

-Obligatoriedad de capacitación continua del personal de emergencia y dotación de kits de intervención (pictogramas, auriculares antirruido, elementos de regulación sensorial, cartillas visuales, etc.) en todas las unidades de respuesta.

-Invitación a instituciones provinciales y privadas (Bomberos, Policía, Hospiotal, centros de salud provinciales) a adherir voluntariamente al protocolo.

El protocolo anexo a la ordenanza establece tres fases claras de actuación:

Fase preparatoria: capacitación obligatoria, simulacros con participación de familias y personas con desafíos en la comunicación, y distribución de materiales adaptados. Fase de intervención: identificación temprana, uso obligatorio de pictogramas y secuencias visuales, reducción de estímulos sensoriales, tono de voz bajo, frases cortas y prioridad a la presencia de un referente afectivo cuando sea posible. Fase posterior: acompañamiento familiar durante el traslado, registro detallado de la intervención y revisión interna para mejora continua.

La autoridad de aplicación será el Área de Accesibilidad e Inclusión del Gobierno municipal, en articulación con Defensa Civil. En los próximos días se iniciará la capacitación del personal y la confección del Registro Voluntario, cuyo formulario estará disponible en la web oficial y en las oficinas del Área de Accesibilidad.