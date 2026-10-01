Desde el Municipio informaron sobre mejoras en la Reserva Parque Florístico, ubicada en el Parque Unzué, “para optimizar la experiencia de los visitantes y promover la educación ambiental”.

Se trata de algunas intervenciones que incluyen la creación del Mirador del Algarrobal como espacio de contemplación, la renovación de la cartelería interpretativa de especies arbóreas, el acondicionamiento de la traza de los senderos con rodajas de tronco en zonas anegadas y la actualización continua del inventario de biodiversidad.

“Para preservar el área protegida, se recuerda a la comunidad circular solo por sendas habilitadas, no ingresar con mascotas ni bicicletas, evitar el fuego y la extracción de leña, y respetar la vegetación y la fauna”, señalaron a través de un comunicado.