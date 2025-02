La instalación de antenas 5G fue uno de los primeros temas de debate que planteó la gestión de Mauricio Davico. En diciembre de 2023, en sesiones extraordinarias, derogaron la prohibición que regía para este tipo de tecnología. “El Enacom y la Organización Mundial de la Salud marcan que el 5G no afecta a la salud de las personas. Hoy somos una de las ciudades con peor conectividad de la provincia. El debate debe ser si nuestros vecinos quieren vivir en una ciudad con desarrollo o estar incomunicados”, expresó el intendente en aquel momento, y aseveró que "no podemos permitir que una ordenanza prohibitiva nos deje sin conectividad. Vienen tiempos complejos para la economía y no nos podemos dar el lujo de prohibir, con esta ordenanza, que vengan las inversiones".

Esta semana, en un nuevo capítulo de debate por las antenas, el oficialismo volvió a darle un guiño a las empresas para que desembarquen con este tipo de tecnología a la ciudad. “A fin de promover el sistema de comunicaciones y garantizar mejores prestaciones, se propone una reducción de las alícuotas de la tasa por inspección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad a las actividades económicas vinculadas a la prestación de los mismos, permitiendo así que los prestadores puedan invertir y mejorar la calidad de los servicios brindados en Gualeguaychú”, determinaron, argumentando que “la alícuota vigente supera ampliamente las fijadas por Municipios vecinos, desalentando la inversión en tecnología en nuestra ciudad. Que, esto conlleva asociado un perjuicio para los ciudadanos, desalentando la inversión en la mejora del servicio”.

De esta manera, desde el Municipio esperan que desembarquen nuevas inversiones y además que quienes ya tienen antenas instaladas regularicen su situación. Para ello, crearon el “Registro Público Municipal de Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones”.

Según consta en el texto de la ordenanza, los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones (OST), Operadores de Comunicaciones Móviles (OCM), empresas propietarias y proveedoras de infraestructuras de soporte para la telefonía celular, redes de fibra óptica y cable coaxial, deberán presentar ante la Dirección de Rentas del Municipio, una DDJJ anual, donde se detallen las estructuras existentes, localización, metros de altura, y cantidad de metros lineales de tendido de fibra óptica y cable coaxial. De esta manera, desde el Gobierno buscan conocer de quiénes son todas las antenas y cables que atraviesan Gualeguaychú.

Asimismo, la nueva ordenanza establece que deberán presentar un informe conforme al reglamento Cirsoc 306, emitido por profesional competente en lo que respecta al control y mantenimiento estructural periódico de acuerdo a un protocolo definido de las estructuras. En el caso de los mástiles atirantados cada 3 años; cada 5, en el caso de las estructuras autosoportadas (torres y monopostes); y en intervalos de 2 años, en el caso de mástiles, torres, pedestales y estructuras similares, con miembros tubulares, instalados en zonas urbanas costeras o en ambientes agresivos equivalentes en zonas urbanas. El informe técnico y las mediciones serán certificados por el profesional competente.

Apoyo de La Libertad Avanza y desconfianza en el PJ

Esta nueva modificación de la ordenanza que regula las antenas de telecomunicaciones contó con el apoyo de ambos concejales del bloque libertario, que en otras oportunidades habían votado de manera disidente.

El edil Marcelo Rodríguez aseguró a Ahora ElDía que “desde nuestro bloque acompañamos y en la sesión fue nuestro pedido claro, que vamos a seguir de cerca el tema de los controles, porque nos parece bien que la municipalidad tenga la posibilidad de mayor control de estos soportes, de las antenas, tendidos de cables que no se saben muy bien de qué empresa son. Es un problema de años”. Además, planteó que “siempre estamos de acuerdo a la baja de impuestos así se pueden generar mayores inversiones, puestos de trabajo y mejorar el servicio”.

En la misma línea, la concejal Mirta Sulzyk sostuvo: “Acompañé el proyecto de telecomunicaciones con la expectativa de que se controlen las antenas ya existentes y las que se colocarán a futuro, ya que no se registran informes de impacto ambiental ni de infraestructura de las mismas”.

Por otra parte, desde el bloque del PJ votaron en contra argumentando que se desconoce el impacto ambiental de las antenas 5G. El edil Emiliano Zapata manifestó que “en diciembre del 2023 autorizaron a colocar las antenas 5G, se generó un debate muy importante porque en la ley medioambiental existe el principio precautorio que si no está comprobado que no generan daño en la población no deben ser autorizadas, pero decidieron votarlo y autorizar a las empresas a colocarlas. Y ahora le aprobaron una disminución de tasas a las empresas, nosotros conocemos que realmente es muy difícil poder cobrarles a las empresas tanto la instalación como el uso de las antenas. Tuvimos reuniones con gente de otros municipios y les pasa exactamente lo mismo. Este proyecto lo fundamentan en que al bajarles las tasas ahora las van a pagar. Veremos en el transcurso del año si es como dicen”, concluyó.

¿Qué es el 5G?

La denominación se refiere a la quinta generación de redes móviles que conocemos. Atrás quedó la antigua red de 1G, la de aquellos primeros teléfonos celulares que solo permitían hablar. La tecnología 2G introdujo los SMS, y poco a poco nuestro “Smartphone” se convirtió en una herramienta de comunicación cada vez más amplia.

Primero se incorporó la conexión a Internet (3G) y después llegó la banda ancha (4G), lo que trajo consigo la reproducción de vídeos en tiempo real (el tan famoso y ahora cotidiano streaming) o la realidad aumentada, algo a lo que ya estamos muy acostumbrados, pero que hace unos años eran completamente inviables.

El 5G permitirá navegar hasta a 10 GBps (gigabytes por segundo), 10 veces más rápido que las principales ofertas de fibra óptica del mercado. A ese ritmo se podrá, por ejemplo, descargar una película completa en cuestión de segundos.

Además, la latencia (el tiempo de respuesta de la red) también experimentará un avance significativo. Según los operadores, esta podría reducirse a 5 milisegundos, un período casi imperceptible para los humanos, lo cual nos permitirá conectarnos prácticamente en tiempo real.