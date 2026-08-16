El gobierno local conformó una cuadrilla especial destinada al mantenimiento de la red de desagües pluviales de la ciudad. El equipo estará encargado de realizar tareas de limpieza, reparación, desobstrucción y control de sumideros, cámaras y otras captaciones de agua.

La denominada Cuadrilla de Intervención de Captaciones de Aguas Pluviales está integrada por personal municipal y tendrá como objetivo intervenir tanto en puntos que presenten inconvenientes como en sectores donde sea necesario realizar tareas preventivas.

Entre los primeros trabajos realizados se encuentra la intervención de un tramo a cielo abierto que desemboca en el canal Clavarino. En ese sector se utilizó maquinaria pesada para despejar y limpiar el cauce, con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua.

Según se informó, entre las tareas previstas para la nueva cuadrilla se encuentran la limpieza de cámaras, sumideros y captaciones pluviales; la desobstrucción de conductos y el retiro de sedimentos, residuos y otros materiales que puedan dificultar el normal escurrimiento.

También se realizarán reparaciones de estructuras deterioradas, trabajos de acondicionamiento de tapas y marcos, reposición o reconstrucción de componentes dañados y controles para verificar el funcionamiento de las captaciones intervenidas.

Durante las intervenciones, el personal municipal también tendrá a su cargo la señalización y el resguardo de los sectores donde se desarrollen los trabajos, con el objetivo de mantener condiciones adecuadas de seguridad para peatones y vehículos.

La puesta en funcionamiento de la cuadrilla apunta a sostener tareas preventivas y correctivas sobre la infraestructura pluvial y reducir posibles inconvenientes vinculados con la acumulación y el escurrimiento del agua durante los períodos de lluvias.