La organización “Unidos por la Ruta 20” realizará una marcha este domingo a las 15 hs. en el cruce de las rutas 20 y 14.

“Cansados de de las pocas respuestas que hemos tenido en estos 11 años, o las respuestas parciales, seguimos en la lucha tratando de visibilizar el reclamo, por eso que el domingo convocamos a esta asamblea ahí en el puente del cruce de la Ruta 20 con la 14, dado los últimos siniestros”, informó al respecto una de las organizadoras, Silvina Cabrera.

En diálogo con Ahí Vamos (Ahora Cero Radio), expresó que “lamentamos muchísimo los fallecimientos y más cuando son personas jóvenes, nos duele mucho que los funcionarios sigan mirando para otro lado, que no se hagan cargo de lo que hemos pedido a través de todas las maneras posibles, hemos tenido reuniones con el gobernador, carpetas en las que le hemos presentado proyectos a lo largo de estos años, hemos golpeado todas las puertas”.

Al respecto del estado de la ruta 20, marcó que “hay muchas partes que no tienen banquinas, no hay señalamiento de los puentes ni telefonía para emergencias, y lo peor es la demarcación y el asfalto, porque hay muchos huellones, que sobre todo en los días de lluvia te generan aquaplaning y eso provoca vuelcos y deformaciones del asfalto, es un filo que revienta los neumáticos, todos los días estamos recibiendo fotos de personas a las que se le revientan neumáticos, despistan y vuelcan...”, contó.

“Después de 11 años estamos hartos de promesas y sobre todo promesas electorales, porque cada vez que hay campañas políticas hay un montón de promesas y después se traducen sólo en bacheos y nada más. Se han perdido muchas vidas en la Ruta 20 y nosotros queremos prevención”, reafirmó.

Acerca de la marcha del domingo, adelantó que “vamos a leer un petitorio y vamos a decidir ahí los pasos a seguir, porque la gente está muy enojada, ya no cree más nada, hasta que no se vean las máquinas reafaltando la ruta no creen ni siquiera en las licitaciones”, aseveró.

Finalmente, concluyó contando que “vamos a hacer una suelta de globos en homenaje a las víctimas, no solamente para para Brenda que nos causó mucho dolor, también a todas las otras víctimas que ha tenido la ruta”.

Miles de firmas para el reasfaltado de la ruta

A través de la plataforma Change, vecinos de la región ya han juntado más de 13.000 firmas para el reasfaltado de la Ruta 20, en el tramo que va desde Gualeguaychú a Villaguay.

Para sumar tu firma, podés entrar en el siguiente link: https://www.change.org/p/reparen-a-nuevo-la-ruta-prov-n-20-desde-gch%C3%BA-hasta-villaguay-er-basta-de-muertes