Pasado el mediodía de este jueves, el cauce del río Gualeguaychú en el puerto local superó de manera mínima la marca de 2,40 metros, un ascenso que respondió al viento sudeste, fenómeno conocido como sudestada, que impide el normal escurrimiento hacia el río Uruguay.

Ante este escenario, el Área de Defensa Civil, responsable del control de las emergencias urbanas, dispuso un esquema de control y vigilancia permanente, una tarea articulada con Prefectura, organismo con el que se mantiene un canal de coordinación activo para evaluar el comportamiento del frente fluvial y los posibles impactos.

El incremento observado guarda relación directa con la persistencia del viento en la desembocadura del Uruguay ya que en ese sector se registra una circulación estable de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con orientación este sudeste, condición que explica el sostenido empuje sobre el sistema hídrico de la ciudad.

Dentro del ejido urbano, en cambio, el panorama presenta mayor variabilidad, con momentos de rotación hacia el noreste.

Los pronósticos indican un cambio de tiempo y modificación del régimen eólico a partir del lunes, y hasta entonces se espera la continuidad del escenario actual, con la posibilidad de que el nivel alcance valores cercanos a los 3 metros durante el fin de semana. Sin embargo, esta hipotética cota no implica riesgos para la estructura urbana.

Desde el punto de vista recreativo no se anticipa un cierre masivo de espacios balnearios y solo algún emprendimiento ubicado en áreas muy bajas de la ribera podría enfrentar restricciones puntuales, sin comprometer la actividad general.

El Municipio remarcó que, una vez que disminuya la fuerza del viento y se produzca la rotación prevista, el cauce del río Gualeguaychú recuperará su capacidad de drenaje y la altura del curso de agua tenderá a normalizarse en plazos breves, sin que ello implique relajar el estado de control operativo.

“No esperamos mayores afectaciones. Si la intensidad del viento baja, el río se va a estandarizar y seguramente cuando cese el viento y empiece a rotar, va a empezar a desaguar de manera bastante rápida. Pero eso no quita que sigamos en una situación de alerta y vigilancia”, informaron desde la Dirección de Defensa Civil.