La polémica licitación por la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay sumó un nuevo foco de tensión luego de que la empresa belga DEME cuestionara públicamente el proceso impulsado por el gobierno de Javier Milei y anticipara que analiza presentar una apelación por presuntas irregularidades y falta de transparencia.

La disputa se da tras la apertura de sobres de una de las licitaciones más relevantes que lleva adelante la administración nacional, vinculada al corredor fluvial por el que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas y que prevé una facturación superior a los u$s300 millones anuales.

La compulsa quedó reducida a dos oferentes: la actual operadora Jan de Nul y la también belga DEME, que contó con respaldo de empresas y fondos estadounidenses.

Pero la licitación está cargada de polémica por los vínculos inocultables entre los beneficiados por el proceso y el poder de turno. En la operación están involucrados los hermanos Juan y Patricio Neuss, de vínculo íntimo con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Los Neuss, provenientes de una familia con un siglo de historia en el empresariado argentino, están expandiendo su imperio al calor de su cercanía con la gestión libertaria. En su diversificación, fueron de las sodas a las grandes operaciones logísticas como la de la Hidrovía y a la energía, luego de que se quedaron con la privatización de Transener a un valor que especialistas aseguran que estuvo por debajo de lo que indica el mercado.

DEME cuestionó el proceso y habló de “dudas” sobre la licitación

Aunque todavía no se oficializó la adjudicación, DEME dejó trascender su malestar por el resultado preliminar del análisis técnico y económico.

“Teníamos la esperanza de que se llevara a cabo una licitación justa”, sostuvo Frederic Dryhoel, vocero de la compañía, en un comunicado difundido tras la apertura de sobres.

Según trascendió, ambas compañías habrían presentado la misma tarifa económica, pero Jan de Nul obtendría ventaja en otros criterios de evaluación contemplados en el pliego.

Desde DEME remarcaron que la empresa presentó una propuesta “altamente competitiva y transparente, totalmente acorde con los estándares internacionales y que refleja nuestra amplia experiencia como líderes en proyectos de concesión portuaria y fluvial a gran escala”.

En ese contexto, la firma aseguró que se encuentra analizando el proceso “cuidadosamente” y que evaluará “junto con nuestros socios y asesores, los posibles pasos a seguir, incluida la posibilidad de presentar una apelación”.

Críticas al pliego y acusaciones de direccionamiento

La empresa belga viene cuestionando desde hace meses las condiciones de la licitación y deslizando sospechas sobre un posible direccionamiento en favor de la actual concesionaria.

Uno de los puntos más cuestionados por DEME fue el costo para presentar impugnaciones u objeciones dentro del proceso licitatorio.

“No hay ningún país en el mundo en el que se exija pagar u$s10 millones para presentar objeciones respecto a un proceso de licitación, lo que ya plantea serias dudas sobre el procedimiento”, señalaron desde la compañía.

Además, agregaron que durante el proceso recibieron comentarios sobre una “gran preocupación en Argentina con respecto al proceso actual”.

Las críticas se producen en medio de la fuerte disputa geopolítica y comercial que rodea la renovación de la concesión de la hidrovía, considerada estratégica tanto para el comercio exterior argentino como para el flujo regional de granos, combustibles y minerales.

El respaldo de empresas estadounidenses

DEME llegó a la licitación acompañada por empresas y fondos de inversión estadounidenses como GLDD, Clear Street y KKR.

Ese grupo había impulsado además gestiones ante autoridades de Estados Unidos para advertir sobre presuntos vínculos entre Jan de Nul y compañías chinas, en el marco de la creciente competencia global por infraestructura estratégica.

La hidrovía del Paraná se transformó en uno de los puntos de mayor interés geopolítico de la región debido a su rol central en las exportaciones agrícolas y energéticas de Argentina.

Una licitación clave para el Gobierno

La concesión de la Vía Navegable Troncal aparece como uno de los proyectos de infraestructura más importantes que impulsa la administración Milei.

El proceso apunta a definir quién quedará a cargo de las tareas de dragado y mantenimiento del corredor fluvial que conecta los principales puertos exportadores del país.

Por esa vía sale la mayor parte de las exportaciones agroindustriales argentinas, principalmente desde los complejos portuarios del Gran Rosario.

El dictamen final con la adjudicación podría conocerse en los próximos días.

Hasta el momento, el Ministerio de Economía no emitió declaraciones oficiales sobre los cuestionamientos planteados por DEME.