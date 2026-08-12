El senador nacional por Entre Ríos de La Libertad Avanza (LLA), Joaquín Benegas Lynch, quedó en el centro de una polémica por una casa sin declarar. La controversia estalló luego de que se difundieran imágenes de una lujosa propiedad, donde el legislador celebró su cumpleaños número 50 con una fiesta que duró tres días.

Según trascendió, el inmueble ubicado frente al río Paraná, en La Paz, es una estancia de estilo colonial cuyo valor rondaría los US$250.000. El caso volvió a poner bajo la lupa el patrimonio del legislador, quien ya tuvo que realizar rectificaciones en sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

De acuerdo con las explicaciones que habría dado Benegas Lynch, durante el año pasado solo había abonado el 10% del valor de la propiedad y completó la escrituración en julio de este año.

La lujosa casa de Benegas Lynch y las quejas de los vecinos

La propiedad también quedó en el centro de la polémica por la celebración del cumpleaños del senador. Según denunciaron vecinos de la zona, la fiesta se extendió durante tres días y estuvo acompañada por música a alto volumen.

“Eran las 7 de la mañana y no paraban, tres días estuvieron”, relató una vecina al referirse al festejo. Los residentes también cuestionaron las obras en el lugar y señalaron problemas vinculados con el desvío de agua hacia viviendas ubicadas en otros sectores.

La controversia sobre la lujosa propiedad de Benegas Lynch se suma a otro cuestionamiento relacionado con los negocios privados del senador. Incluso, algunos aliados del bloque de LLA en el Senado ya rumorean que es el “nuevo Adorni”.

El conflicto de intereses por sus negocios privados

El senador libertario es fundador y administrador de Glocal Terra SRL, una empresa vinculada con la administración de campos y el asesoramiento en inversiones para la compraventa de tierras argentinas a extranjeros.

El vínculo entre su actividad empresarial y su función legislativa generó críticas porque el senador participó de las sesiones en las que se debatió la Ley de Tierras, una normativa vinculada con el sector en el que desarrolla parte de sus negocios, publicó Tn.

Benegas Lynch niega que exista un conflicto de intereses. Sin embargo, dirigentes de la oposición y algunos sectores aliados cuestionaron su participación en el debate y plantearon que debería haberse abstenido.

El préstamo de casi $120 millones

Para la mala suerte del senador libertario, la situación patrimonial de Benegas Lynch sumó otro capítulo luego de que una investigación periodística revelara que en mayo de este año recibió un préstamo de $119.495.000 del Banco Nación.

El crédito se incorporó a los cuestionamientos que surgieron en torno a sus bienes y actividades económicas. Ante la repercusión de las denuncias, Benegas Lynch habría mantenido conversaciones con integrantes del Gobierno nacional para explicar su situación.

Por ahora, la lujosa casa del senador quedó como el principal foco de una polémica. Aunque también alcanza sus declaraciones patrimoniales, sus negocios privados y el millonario préstamo que recibió de la entidad bancaria.

El caso vuelve a poner bajo discusión la transparencia patrimonial de los funcionarios de La Libertad Avanza, un espacio que construyó buena parte de su discurso político sobre la crítica a la denominada “casta” y a los privilegios de la dirigencia tradicional.

Fuente: APFDigital