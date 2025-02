En los últimos años, la presencia consolidada de las redes sociales en casi todos los aspectos de la vida trajo consigo aparejado el auge de las apuestas online. Aunque la normativa legal y el mensaje y modo de uso de las principales plataformas prohíben que los menores de edad puedan participar, muchos adolescentes encuentran el modo de hacerlo en forma clandestina, por ejemplo, mediante adultos intermediarios. Pero lo más grave de esta problemática es la creciente dependencia que se observa en muchos de estos menores a las apuestas, lo cual se torna en una verdadera adicción.

Para indagar en cómo se vive este problema en Gualeguaychú, Ahora ElDía habló con las psicólogas Soledad Terradas y Valeria Lonardi y con las docentes y autoridades de colegios secundarios María Leonor Rodríguez y Jorgelina Covre. Todas coincidieron en que esta problemática es una realidad que va en aumento y para la cual deben implementarse medidas concretas junto a los padres y abarquen de raíz este nuevo flagelo.

“Pareciera que el fenómeno llegó para quedarse, que se instaló y avanza. De alguna manera funciona como un tapón ante el deseo de los chicos: les hace creer que son activos en algún aspecto de sus propias vidas, pero en realidad es atravesar una mentira; ni siquiera una fantasía. El placer inmediato no da lugar al descubrir del adolecente y al encontrarse como sujeto sexuado. Es una adicción. Hay algo que el adolecente no puede decir, se encierra en una encrucijada compleja y es un círculo vicioso”, expuso Terradas, quien aclaró que si bien en su clínica siempre aborda esta cuestión con padres y madres, “muchas veces están y muchas otras les cuesta involucrarse”.

Por su parte, Lonardi señaló: “Creo que hay varias cuestiones para pensar al respecto, sobre todo el empuje al goce inmediato y la lógica del consumo. Los jóvenes son niñitos que están creciendo, y el cuerpo les pide otras satisfacciones, otros encuentros, otras identificaciones y otros rituales simbólicos. Están en un mundo que les ofrece todo para dirigirse a lo mortífero: acceden a ‘jugar’ con un aparatito que cada vez les devuelve un goce más autoerótico sin mediación simbólica alguna, sin ningún lazo con el otro. Y luego es repetir una satisfacción inmediata, una y otra vez, sin fin”.

Y agregó, haciendo alusión no sólo al problema de las apuestas ilegales en menores sino a un conjunto de síntomas de época producto de la lógica de consumo y el aislamiento social al que -paradójicamente- pueden conducir las redes sociales: “Los padres consultan muy angustiados, sintiéndose impotentes, porque ven a sus hijos encerrados, perdidos y angustiados. Entre los colegas no paramos de estudiar este tema y es un gran desafío profesional porque además de parecer dinosaurios pensando y juntándonos a leer libros, cada vez más arribamos a la idea de que todos estamos a un nivel de consumo y consumidos alarmante”.

En la casa, en la calle y también en la escuela

La actividad ilegal y compulsiva de las apuestas por parte de menores ha llegado al punto de evidenciarse en todos los ámbitos de su vida diaria, dentro de los cuales, por supuesto, está el colegio. Ya sea en los recreos o durante las mismas horas de clase, los docentes detectan la ansiedad y dependencia que genera en los chicos el uso de las pantallas en general, y el estar “enganchados” a este tipo de apuestas clandestinas en particular.

“Es un tema que nos preocupa a los docentes, a los directivos y en general a los que participamos de forma activa en la educación. Vemos poco compromiso desde las familias por interiorizarse en las problemáticas adolescentes, tanto en esta como en lo que tiene que ver con lo virtual y lo tecnológico”, analizó Rodríguez, quien además de ser docente y académica abocada al vínculo de tecnología y educación, se desempeña como comunicadora en el Colegio La Salle y como vicerrectora en el Colegio Sagrado Corazón.

“Hay una adicción en general, y la adolescencia se caracteriza justamente por tener esta vulnerabilidad. Tienen un cerebro súper permeable en donde a través de la participación y el acceso y pertenencia a diferentes grupos para satisfacer la necesidad social se hace lo que sea para caerle al otro. Y ahí entra no solo el auge de las apuestas online ilegales, sino también un tema que es un poco más profundo y tiene que ver con la facilidad de todo, el acceder a algo inmediato y con el menor esfuerzo posible. El estilo de vida de esta nueva generación es el de lo fácil, el menor esfuerzo para ganar más. Por eso tienen mucho acceso a este tipo de prácticas”, remarcó la docente.

“Hoy los chicos piensan en resolver rápido su estilo de vida, el cual tiene que tener el menor esfuerzo y al mismo tiempo ganar más. Entonces es ahí cuando acceden a las apuestas ilegales. Es plata fácil, rápida y que tiene un sustento en sus padres. Y ahí viene la segunda problemática, que son los límites que no ponen las familias. Muchos padres otorgan mensualidades por el sólo hecho de que los chicos tienen gastos y no hay un límite en ese gasto, entonces en vez de usarlo en el buffet del colegio lo usan para apostar y generar más plata”, continuó.

También consideró que es un tema que desborda tanto dentro como fuera de la escuela: “Nada puede hacer el colegio si desde la casa no hay acompañamiento, pero por ahora los papás no tienen esta problemática como prioridad. Cuando tenemos reuniones de padres y hablamos de sus hijos, la prioridad de sus preguntas está en la terrible apatía que viven los chicos y en el hecho de que estén todo el día encerrados con el celular y no salgan de las redes sociales. No es un debate que todavía esté instaurado. Sí el uso excesivo de los celulares, pero no tanto la práctica de las apuestas ilegales. Yo creo que todo conlleva a la problemática”.

En este sentido, Rodríguez relató a Ahora ElDía las medidas que implementaron en respuesta a esta situación. “En el Sagrado Corazón implementamos un cortafuegos en la red general. Bloqueamos el acceso de los alumnos a redes sociales y páginas de apuestas ilegales. La verdad es que tuvo un efecto súper positivo y fue aceptado con el tiempo. El que quiere acceder en el horario del recreo lo hace con sus propios datos, y como los chicos no tienen tantos datos, los guardan para cuando no están dentro del colegio. Fue una forma muy positiva de regular el uso del teléfono y no tenemos mayores inconvenientes”.

“En el colegio La Salle implementamos lo mismo, pero también censuramos el acceso a sitios como Netflix u otras plataformas de descarga, porque era imposible mantener la velocidad de la red. En este colegio los chicos tienen demasiada libertad en cuanto al uso del celular, modelos y cantidad de datos a los que tienen acceso. Así y todo no quieren gastar sus propios datos, por lo que también se ha reducido el uso del celular con estas medidas”, afirmó.

Por su parte, Jorgelina Covre, rectora del Colegio Secundario Nuestra Sra. de Guadalupe, apuntó que en dicha institución también se ha detectado este problema y han adoptado medidas, y resaltó que es algo que ha ido más allá de lo que suelen imaginar los padres.

“Estos temas siempre se abordan transversalmente dentro de los valores que se inculcan en el colegio, pero una de las acciones concretas que hemos acordado realizar con los docentes, a quienes les he pedido expresamente que por favor la llevemos adelante, es que cuando veamos a algún chico apostando de manera ilegal, algo que ha pasado a pesar de los controles dentro del colegio, llamemos a sus casas y trabajemos directamente el asunto junto a la familia. Muchas veces dan grandes charlas, pero veo que no son eficaces porque los chicos escuchan hasta donde quieren escuchar y después viven otra realidad con sus familias y en el resto de la sociedad. Entonces, esta medida nos pareció una buena idea y ya hemos involucrado a algunas familias”, señaló.

Sin embargo, aclaró que en el medio aparecen obstáculos: “Hay padres que si bien no les depositan plata en su billetera virtual, sí les dan efectivo. Pero los chicos después se lo cambian a sus compañeros para virtualizarlo. Con las billeteras virtuales también pueden sacar créditos o préstamos, y hay chicos que ya lo han hecho. Se las rebuscan para conseguir la plata para poder jugar. Es todo un problema que los adolescentes crean que con el celular no hay límites. Los padres dejan que sus hijos estén toda la noche con el teléfono, lo cual también repercute en la escuela porque al otro día los ves dormidos”.

Por último, remarcó que estas cuestiones se abordan en el día a día de la institución: “Todos los profesores están en conocimiento del problema, siempre les envío textos y también se comparten documentos escritos por psicólogos y profesionales. Lo mismo, también lo tratamos con el tutor del colegio. Es algo muy doloroso que hay que hablar con los chicos y, lo que creo que es lo más importante, hablarlo en familia”.

La diferencia entre lo legal y lo ilegal

Los sitios de apuestas online ilegales donde operan los menores de edad funcionan sin controles de verificación de identidad, lo que les permite aceptar jugadores que no cumplen con la edad mínima legal. En otras palabras, no exigen documentos oficiales para registrarse o usan verificaciones superficiales fáciles de falsificar; algunos permiten el uso de datos falsos o aceptan registros con información mínima; y pueden pedir documentos solo al momento del retiro, lo que provoca que muchos menores jueguen sin problemas, pero luego no puedan cobrar sus ganancias.

En cambio, las casas de apuestas online que operan bajo un marco regulatorio y de manera legal utilizan sistemas de verificación de identidad y edad para evitar que los menores de edad accedan a sus plataformas. Para acceder a ellos se deben verificar todos los datos con el Sistemas de Identidad Digital (SID), deben conectarse con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y validar la identidad a distancia mediante el reconocimiento facial.