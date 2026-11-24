La relación diplomática entre la Argentina y Brasil suma un nuevo capítulo de tensión. Según confirmó TN de distintas fuentes brasileñas, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva evalúa no invitar a Javier Milei a la asunción formal de su nuevo mandato, prevista para enero del año próximo. Además, el regreso a Buenos Aires de Julio Bitelli, el embajador brasileño en la Argentina, sería irreversible.

De acuerdo con lo que pudo saber este medio, la decisión se toma después de las declaraciones del canciller Pablo Quirno en el programa de televisión conducido por Juana Viale. En esa emisión, el funcionario aseguró que el proceso electoral en Brasil “fue dudoso” y explicó que por ese motivo el Gobierno no saludó ni reconoció la cuarta victoria de Lula.

Como había adelantado TN a los pocos días del triunfo de Lula sobre Flávio Bolsonaro, el Palacio del Planalto había decidido dar tiempo para intentar reconstruir un vínculo que ya estaba en un piso histórico, algo poco habitual entre los dos socios comerciales más importantes de la región.

Lula tampoco había querido responder en público por la salida de Flávio Bolsonaro del país en un vuelo desde Puerto Iguazú, un episodio en el que la Argentina dejó entrever que pudo haber algún tipo de connivencia de las fuerzas de seguridad brasileñas.

Pero en Brasilia ahora entienden que, después de semanas sin señales de distensión, la relación sigue empeorando.

Por el momento, Brasil no envió una notificación formal. Las invitaciones para la asunción de Lula todavía no se emitieron, al contrario de lo que habían publicado algunos medios brasileños. Lo único que falta es el aviso oficial para que la relación bilateral baje de manera definitiva al nivel de encargado de negocios, sin embajador.

En la Cancillería argentina evitaron hacer comentarios y dijeron que van a seguir de cerca los pasos formales que Brasil podría dar en los próximos días o semanas.

Fuente: TN