Cada tercer viernes de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Vasectomía. Se trata de un método anticonceptivo irreversible que se realiza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene. Es para quienes deciden no tener hijos/as, o que ya tuvieron y no quieren tener más.

Después de la vasectomía se sigue eyaculando como siempre, no afecta a las erecciones y el placer sexual no cambia. El aspecto del semen es el mismo, pero no contiene espermatozoides.

La vasectomía comienza a ser efectiva luego de los primeros tres meses de realizada o de las primeras 20 eyaculaciones, por eso es recomendable usar otro método en ese período e ir al control médico para comprobar efectividad.

Al respecto, el Dr. Federico Rodríguez, urólogo del Hospital Centenario, comentó que “se empezaron a hacer vasectomía en el hospital en los últimos años, y fue creciendo la cantidad de consultas, cada día se consulta más”, expresó.

Según las estimaciones compartidas por el profesional, en el Hospital Centenario se realizan unas cuatro intervenciones de este tipo por semana, siendo más de 160 las que se realizaron en lo que va de 2023. Y el número va en aumento, tanto en las consultas como en la decisión de llevar adelante la operación sencilla.

Acerca de cómo es la cirugía, precisó que “es ambulatoria, la hacemos con anestesia local, tiene un post operatorio leve, con unos días de reposo, sin actividad física, y el paciente se puede reincorporar a trabajar rápidamente, porque es poco invasiva la cirugía”, detalló.

Asimismo, añadió que luego de la intervención el paciente deberá estar 20 días sin practicar deportes, 7 días sin tener relaciones sexuales y que tendrá el alta con el espermograma negativo.

Vale aclarar que la vasectomía no protege del VIH/Sida ni de otras infecciones de transmisión sexual. Por eso se recomienda la doble protección con el uso de preservativo.

¿Cuáles son los requisitos?

La ley nacional Nº 26.130 establece que, a partir de la mayoría de edad, las personas pueden acceder de manera gratuita a la vasectomía.

El Código Civil vigente reconoce que desde los 16 años las personas pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. Sólo es requisito dejar constancia por escrito de la decisión después de recibir información completa y comprensible.

No hace falta el consentimiento de la pareja ni de nadie más, ni tampoco haber tenido hijos/as.