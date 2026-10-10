Por primera vez, un Mundial de Canotaje Maratón se disputará en la Argentina y en Sudamérica. El escenario será el río Gualeguaychú: del 19 al 25 de octubre, la ciudad recibirá a más de 700 palistas de más de 40 países, en el marco del Mundial Máster, el Campeonato Panamericano y el Campeonato Mundial principal.

Más allá de la trascendencia deportiva, existen grandes expectativas en el sector turístico, sobre todo en un año atravesado por la baja en el nivel de reservas y de visitantes durante la temporada invernal.

Desde el Observatorio de Turismo informaron que, a ocho días del Mundial, el nivel de reservas en los hoteles es del 61% y 27% en parahoteles habilitados.

Adrián Romero, responsable de la Dirección de Gestión Turística, dialogó con Ahora ElDía y abordó el impacto que esperan que tenga este evento: “Tenemos unos 700 inscriptos, pero calculamos que vendrán aproximadamente unas 4 mil personas a visitarnos, entre familiares y entrenadores de los deportistas. Hay delegaciones extranjeras que ya tienen la reserva hecha hace rato, esos son los casos de hoteles que están al 100%. Calculamos que los palistas que son de Argentina y Uruguay, harán las reservas más cerca de la fecha. Entre la ciudad y Pueblo Belgrano podemos absorber tranquilamente esa cantidad de gente, sabemos que vamos a la altura del evento”.

“Para la ciudad, un campeonato de esta magnitud representa mucho más que una competencia deportiva. Es la posibilidad de recibir al mundo, mostrar la ciudad, poner en valor el río y compartir nuestra identidad”, agregó Romero.

Por su parte, Marisa Yabrán, propietaria del Hotel Aguaý, coincidió en el buen ritmo de consultas: “Recibimos muchas, pero como se aloja gran parte del Comité de la Federación con nosotros, estamos completos. Otros colegas están casi llenos y muchos están esperando que les confirmen las reservas. Tenemos el hotel ocupado desde el 18 de octubre hasta el 26. Es una muy buena noticia porque, cuando nos enteramos de los posibles efectos del fenómeno de El Niño, no sabíamos si íbamos a poder trabajar en estas fechas. Para el año que venimos teniendo, es una excelente oportunidad”.

Clima, logística y apertura

La posible crecida del río Gualeguaychú era uno de los factores que más preocupaba al Municipio. Sin embargo, Romero confirmó que la organización ratificó la realización del certamen bajo protocolos previstos: “Lo único que tenemos que tener en cuenta es que los baños y los gazebos que están previstos colocar no se armen en la playa; por eso se dispondrán en las veredas de la Costanera”.

Asimismo, aclaró que presenciar las competencias será gratuito y que prevén colocar gradas desde la Playa del Puente hasta el monumento a La Señora del Mate, en la zona del Puerto: “Es un hecho histórico. Son más de 40 países que van a tener la oportunidad de conocernos. Estamos muy confiados en que los equipos municipales van a estar a la altura, como ocurrió con las experiencias de La Renga y el Autocamping. En ese momento, eran dos tipos de públicos diferentes que confluyeron en una misma fecha, y hemos logrado que al otro día la ciudad esté impecable para que el vecino pueda disfrutar, lo mismo los turistas. El desafío es que el clima nos ayude y que salga todo como está programado”.

El funcionario adelantó que el show de apertura está previsto para el 21 de octubre —dos días después del inicio de las pruebas—. Contará con un desfile por la Costanera y una representación del Carnaval del País: “Nosotros somos anfitriones, la producción del evento de apertura es de la organización. Desde el Municipio pusimos a disposición nuestros equipos para lo que necesiten”.

Romero reconoció que fue un año muy complicado para el turismo local y que espera que este acontecimiento y otros que habrá ayuden a amortiguar el momento: “El clima nos golpeó mucho este año, sumado a la situación económica. El fin de semana de mediados de septiembre tuvimos un 50% de ocupación en plazas habilitadas. Todo tipo de espectáculos nos ayuda a mostrar que la ciudad está preparada. La organización de esta competencia internacional es, además, un reconocimiento a las condiciones que ofrece Gualeguaychú y una oportunidad para proyectarnos como destino para el turismo deportivo y para futuros acontecimientos de esta magnitud”.

Lo que esperan los gastronómicos

El Mundial de Canotaje no sólo supone un alivio para los hoteleros, sino también para los restaurantes, cantinas y bares, donde la baja en el consumo también se hizo sentir este 2026.

Agustín Rosado de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos reconoció que su sector espera mucho de esta semana: “Sabemos que hubo muchas reservas, e imaginar que vamos a tener un Mundial de Canotaje en nuestra ciudad es más que importante, y nos alegra mucho a los prestadores, porque son eventos que siempre estamos solicitando que se hagan en la ciudad. Estos eventos mueven mucho la economía y la actividad que está tan aplastada, este es un año más que difícil para nosotros”.

Sin embargo, Rosado se mostró cauto, reconoció que este evento dará un empujón al poco consumo que vienen notando a nivel local, pero que no alcanza para equilibrar la balanza: “Estamos atentos a ver qué va a suceder, seguro sea un hermoso derrame lo que va a generar esta competencia. Con respecto a emplear más gente, hay colegas que están pendientes de lo que suceda porque por ahí con la estructura que tienen en sus negocios pueden llegar a sostener el movimiento de esa semana. Y muchos vamos a esperar a que comience el evento”.

El gastronómico resaltó lo relevante que es este acontecimiento para la marca Gualeguaychú y apuntó que el objetivo es lograr sostener entre cuatro y cinco citas de este nivel: “No sé cuántas ciudades lo pueden llegar a tener, y te compensa los inviernos flojos que venimos teniendo, que seguro alguno más vamos a tener. Creo que esto nos permite salir de la estacionalidad, porque mueve muchas personas, hoy cuesta mucho traer 2.000 o 3.000 turistas en temporada baja”.

Del otro lado de la orilla, la mirada está puesta en la evolución del río que, si bien no afectará al cronograma del Mundial, podría condicionar la logística de algunos locales ribereños.

Luis Moreyra, de la Cantina del Náutico, expresó: “Estamos rezando para que el río no supere los 3,30 metros, de modo que los comensales puedan llegar al negocio sin inconvenientes”.

Pese a la incertidumbre climática, Moreyra remarcó el optimismo del sector: “Las expectativas son las mejores; de hecho, estamos en contacto con los organizadores y les trasmitimos que cuenten con nuestros servicios. También pusimos a disposición las viandas en el caso que lo necesiten. Creemos que la semana previa vamos a trabajar muy bien todos los turnos, ya que quienes nos visitan, al venir de otros países, seguramente lleguen algunos días antes al comienzo de la competencia. Es de mucha ayuda para el sector que se organicen este tipo de eventos que atraen a tantos visitantes”.

Con la cuenta regresiva en marcha y las delegaciones a punto de arribar, la ciudad apuesta a que la combinación de deporte internacional y calidez local logre superar los condicionantes del clima y la economía, transformando una semana atípica de octubre en el impulso que el sector turístico esperaba para cerrar el año antes del comienzo de la temporada de verano.



Lo que hay que saber

El Mundial de Canotaje no sólo será un hito turístico para la región, sino también una cita de altísimo nivel deportivo. La ciudad tendrá presencia propia con palistas clasificados en el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional realizado en abril en aguas del río Gualeguaychú.

Entre los clasificados locales destacan Carmina Gómez Gusalli (C1 júnior), Jorge Fernández (K1 máster) y el histórico Roberto “Tito” Palacios, referente con amplia trayectoria mundialista que selló su pase tras consagrarse campeón en C1 máster y lograr el primer puesto en C2 junto al colonense Claudio Paiva.

La delegación argentina reunirá a deportistas de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa, Corrientes, Córdoba, Mendoza, Chaco, Misiones y Entre Ríos (con representantes de Concepción del Uruguay, Paraná, Concordia, Gualeguay, Colón y Gualeguaychú).

Cronograma y referentes en competencia

19 y 20 de octubre (Máster): Competirán más de 200 palistas argentinos y 200 internacionales mayores de 35 años. Entre los referentes nacionales figuran Magdalena Garro, Micaela Maslein, Alan Nielsen, los hermanos Mauricio y Rodrigo Caffa, Néstor Pinta y el propio "Tito" Palacios.

22 al 25 de octubre (Júnior, Sub-23 y Sénior): Entrarán en acción las categorías principales.

En estas últimas pruebas sobresalen figuras argentinas de proyección global como Pedro Agustín Ratto (subcampeón mundial Sub-23, previsto en K2 junto a Juan Ignacio Cáceres), los rionegrinos Vicente Vergauven y Joaquín Catalano (campeones mundiales K2 júnior en 2023) y el neuquino Franco Balboa.

A nivel internacional, el río Gualeguaychú recibirá a verdaderas potencias y estrellas del canotaje de maratón: el danés Mads Brandt Pedersen y la sueca Melina Andersson —señalados por la ICF como figuras de la temporada 2026—, el medallista olímpico portugués Fernando Pimenta junto a José Ramalho, además de la delegación de Hungría, potencia histórica que llegará con referentes como Zsófia Katalin Csorba, Zsóka Csikós y Giada Bragato (sujeta a nómina oficial final).