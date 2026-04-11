La situación económica de las familias es cada vez más apremiante y se refleja en los distintos organismos e indicadores.

Ahora ElDía consultó a Defensa al Consumidor a causa de la nota publicada por la entidad municipal en la que informaron sobre el aumento de las consultas vinculadas a deudas de tarjetas de crédito, especialmente en relación a los plazos de prescripción y sus alcances legales.

En dicho informe explicaron que las deudas pueden prescribir, es decir, que pasado un determinado tiempo sin que el acreedor inicie acciones judiciales, pierde la posibilidad de reclamarlas en tribunales. Sin embargo, esto no implica que la deuda desaparezca, sino que deja de ser exigible por esa vía.

Sin embargo, alertaron que aun cuando una deuda esté prescripta, puede seguir impactando en el historial crediticio. Registros como el Veraz pueden mantener esa información durante varios años, lo que puede dificultar el acceso a créditos u otros servicios financieros.

En este contexto, el titular de Defensa al Consumidor Lucio Benítez reveló a este medio que la mayoría de los reclamos son a las entidades bancarias: “Gran cantidad de reclamos que tenemos son con los bancos, principalmente con dos”.

El funcionario precisó que la mayoría de los gualeguaychuenses que reclaman son mayores de 50 años.

Por el momento, los reclamos en contra de las billeteras virtuales son menores. En este aspecto los inconvenientes que predominan son por compras online que no reciben o que les llegan productos diferentes a los acordados al momento de la compra.

Puntualmente en cuanto a las deudas, el trabajo que se realiza desde Defensa al Consumidor es el repaso detallado de los gastos que le figuran en el resumen a las personas, y se los orienta acerca de los reclamos que pueden realizar en el caso que sean deudas injustificadas. De ser deudas que la persona contrajo efectivamente y no puede afrontar, se la intenta acompañar en un plan de refinanciamiento.

“Mucho no podemos hacer, pero tratamos de ayudar lo más posible, sobre todo si hay deudas con servicios como la Cooperativa Eléctrica, se los pone en contacto para que realicen un plan de pago y que no se queden sin el servicio”, expresó Benitez.

Por otra parte, el funcionario adelantó que están trabajando para próximamente salir por distintos barrios con charlas informativas para los vecinos, para que conozcan en qué casos pueden reclamar ante incumplimientos de distintos tipos. “La idea también es recepcionar reclamos, sabemos que a mucha gente de distintos barrios le queda a contramano nuestra oficina y por eso queremos llegar a todos los vecinos”, concluyó Benítez.

Las deudas aquejan a las familias

La situación económica es desesperante en muchos hogares argentinos. Seis de cada diez familias recurren a créditos no bancarios y aumenta la morosidad.

El endeudamiento total de las familias supera los $39 billones, con $32,1 billones en crédito bancario y $6,9 billones fuera del sistema. En paralelo, la morosidad escaló del 2,7% al 10,6% en un año, con fuertes subas en préstamos personales y tarjetas.

El estudio de la consultora Focus Market, basado en un relevamiento a 2.670 hogares junto con datos de la EPH y el BCRA, muestra cómo cambió el patrón de endeudamiento y advierte sobre las dificultades crecientes para sostener los pagos.

Actualmente, los hogares acumulan más de $39 billones en deuda total: $32,1 billones corresponden a deuda bancaria y $6,9 billones a deuda no bancaria. En promedio, la deuda bancaria asciende a $5.702.809 por hogar endeudado, mientras que la no bancaria se ubica en $1.149.431.

Lo preocupante es que la mayoría de esos créditos son para sostenes consumos corrientes (comida, servicios, medicamentos, etc.) y no para inversiones productivas que generen crecimiento.

Y el dato que ya alarma a los bancos y a los distintos prestamistas es la creciente mora. La ratio de irregularidad pasó del 2,7% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026, casi cuadruplicándose en un año.

Los préstamos personales son los más afectados, con una tasa de mora que subió del 3,5% al 13,2%, seguidos por las tarjetas de crédito, que pasaron del 2% al 11%.

El informe también advierte sobre un fuerte deterioro en la categoría de “otros préstamos”, donde la irregularidad alcanzó el 31,9%, reflejando mayores dificultades en los segmentos más informales del crédito.

En paralelo, la deuda no bancaria, que involucra a 6.038.564 hogares, incluye desde préstamos entre familiares hasta impuestos, expensas y servicios impagos, con un stock promedio de $1.116.013 por hogar.

Dentro de este universo, los préstamos personales fuera del sistema bancario representan el 46,6% del total, seguidos por el no pago de impuestos (20,8%) y los préstamos de familiares o amigos (15,9%).

El salto de la mora también golpea a Mercado Pago: casi se triplicó en un año

El año pasado el sistema financiero argentino experimentó un incremento sostenido en los niveles de mora, especialmente en el segmento de préstamos a personas físicas. En ese contexto, la billetera virtual Mercado Pago, la más grande del país, registró un salto considerable en su ratio de irregularidad, que subió del 5,5% en enero de 2025 al 14,7% en enero de 2026, según datos públicos de la Central de Deudores (CENDEU). Esta dinámica reflejó una tendencia común a otros bancos y entidades financieras, donde el deterioro de la capacidad de pago impactó con fuerza sobre las familias.

“El ratio de mora de Mercado Pago se encuentra en línea con el de los principales bancos privados del país al observar el segmento de personas físicas. De acuerdo a la Central de Deudores del BCRA, nuestra tasa de irregularidad es del 14,7%. Este nivel es comparable al de la banca privada, aún cuando incluimos a segmentos que el sistema tradicional suele considerar de mayor riesgo, y está significativamente por debajo del promedio de irregularidad de entidades no bancarias (23,9%, según el último dato del BCRA)”, expresó un vocero de Mercado Pago.

La empresa subrayó que la mayor parte de su cartera de créditos está dirigida a personas físicas, es decir, a familias y consumidores, lo que vuelve pertinente la comparación directa con ese segmento de la banca tradicional, que es el más golpeado. El salto observado en el último año no fue una excepción, sino parte de una tendencia general del sistema. En ese período, la mora en Mercado Pago casi se triplicó, una dinámica que también se observó en el universo bancario.

Un relevamiento privado, con datos a diciembre, mostró las diferencias en los niveles de irregularidad entre las principales entidades de crédito no bancario y banca digital. Tarjeta Naranja registró la mora más alta del sector, con un 35,7% al cierre de 2025. Mercado Libre, el unicornio dueño de Mercado Pago, se ubicó en 17,5%, mientras que Cencosud alcanzó 25,5% y Credicuotas Consumo llegó a 25,4%.