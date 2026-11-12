La creciente del río Paraná obligó a 56 familias de la capital entrerriana a dejar sus hogares, según el último informe de la Dirección Provincial de Defensa Civil. De ese total, 20 se encuentran en el punto de evacuación del Mirador de Bajada Grande y otras 36 se autoevacuaron. El río alcanzó los 5,49 metros y continúa en ascenso.

Según se informó a AHORA, el relevamiento provincial también registra siete familias autoevacuadas en La Paz. En total, son 63 las familias que debieron abandonar sus viviendas en Entre Ríos por la situación hídrica.

En Paraná, la altura del río supera en 49 centímetros el nivel de evacuación, fijado en 5 metros. El umbral de alerta para la ciudad es de 4,70 metros. Defensa Civil mantiene el seguimiento de los cursos fluviales y de la asistencia en las zonas ribereñas.

En La Paz, el río llegó a 6,26 metros y sigue creciendo. La marca se encuentra por encima del nivel de evacuación de esa localidad, establecido en 6,15 metros, y del de alerta, de 5,80 metros.

El informe también ubica a Hernandarias por encima del umbral de evacuación, con una altura de 6,32 metros y tendencia creciente. Allí, el nivel de alerta es de 5,50 metros y el de evacuación, de 6 metros. El parte no consigna familias evacuadas en esa localidad.

En Diamante, el río permanece estacionario en 5,61 metros, por encima del nivel de evacuación de 5,50 metros. En Victoria, la altura es de 4,25 metros y se mantiene estable, por debajo de los umbrales de alerta de 4,60 metros y evacuación de 4,90 metros.

En tanto, Ibicuy registra 0,90 metros y una tendencia estacionaria, también por debajo de sus niveles de alerta y evacuación, establecidos en 2 y 2,30 metros, respectivamente.

En cuanto al panorama meteorológico, este jueves rige el nivel verde en toda la provincia: no se esperan fenómenos que impliquen riesgos, según el Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias. Esa condición no modifica la situación de creciente que afecta a las localidades ribereñas.