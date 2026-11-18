La creciente mantiene a 50 familias autoevacuadas en Entre Ríos y a otras 16 personas alojadas en un punto de evacuación en Paraná, según el nuevo informe de la Dirección Provincial de Defensa Civil. Además, la capital entrerriana registra 20 personas aisladas.

Según se informó a AHORA, en Paraná hay 43 familias autoevacuadas y 16 personas en el punto de evacuación del mirador de Bajada Grande. Los datos fueron aportados por las autoridades de Protección Civil Municipal. En La Paz, otras siete familias dejaron sus hogares por sus propios medios.

El río se encuentra por encima de los niveles de evacuación en La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante, aunque las cuatro estaciones presentan un comportamiento estacionario. Victoria, en cambio, permanece en nivel de alerta y con tendencia creciente.

En Paraná, la altura informada es de 5,71 metros, por encima de los 5 metros establecidos como nivel de evacuación y de los 4,70 metros de alerta. La ciudad concentra la mayor cantidad de personas asistidas y familias autoevacuadas del relevamiento.

En La Paz, el registro es de 6,24 metros, nueve centímetros por encima del umbral de evacuación, fijado en 6,15 metros. La marca de alerta para ese puerto es de 5,80 metros.

Hernandarias registra 6,42 metros, frente a un nivel de evacuación de 6 metros y uno de alerta de 5,50. En Diamante, el río alcanza 5,85 metros, 35 centímetros por encima de su umbral de evacuación, establecido en 5,50. El informe no consigna personas evacuadas en ninguna de estas dos localidades.

En Victoria, el río se ubica en 4,74 metros y continúa creciendo. Ya superó la altura de alerta de 4,60 metros, pero permanece por debajo de los 4,90 metros de evacuación. Tampoco se registran evacuados en esa ciudad.

En Ibicuy, la medición es de 1,05 metros, con tendencia a la baja, por debajo de los niveles de alerta y evacuación, fijados en 2 y 2,30 metros, respectivamente. No se informan evacuados.

Defensa Civil indicó también que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos en el territorio provincial, de acuerdo con la situación de color verde emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias. Esa condición meteorológica no modifica la afectación que ya provoca la creciente en las zonas ribereñas.