Crecieron las exportaciones entrerrianas durante el primer semestre

En el primer semestre del corriente año, desde Entre Ríos se han exportado U$S FOB 681.327.519,44 por un volumen de 1.862.103,52 toneladas, mientras que en el mismo semestre, pero de 2019, se exportaron U$S FOB 646.072.928,61 por 1.595.759,74 toneladas.

Entre las cadenas de valor que mostraron mayor valor exportado (U$S FOB) en el primer semestre del corriente año, se destacan los cereales y oleaginosas (maíz, trigo y soja), carne bovina, carne aviar, arroz, lácteos y productos químicos. En relación al crecimiento de las exportaciones en ambos períodos analizados, se evidencia un importante incremento en relación a los arándanos, sorgo granífero, hortalizas y legumbres, y lácteos.

Las exportaciones entrerrianas llegaron a 125 destinos de exportación con una importante diversificación de los mismos. Los mercados asiáticos consolidan un fuerte dinamismo con un crecimiento del 17 por ciento en valores U$S FOB y un 25 por ciento en toneladas producto, mientras que los destinos africanos se consolidan como mercados alternativos mostrando un aumento del 5 por ciento en valor U$S FOB.

En relación a mercados americanos, se observa un sostenimiento de los flujos de comercialización, con una leve caída del 2 por ciento en valor U$S FOB y un aumento del 11 por ciento en toneladas/productos. Respecto al mercado europeo se confirma una tendencia de los últimos años donde se observa una retracción en los flujos comerciales, marcando una caída del 18 por ciento en valor U$S FOB.

Entre los principales destinos de exportación en el primer semestre se destacan, en orden descendente por valores de exportaciones: China, Brasil, Chile, Estados Unidos, Vietnam, Indonesia, Uruguay, Egipto, Argelia y Arabia Saudita.

Sectores productivos, volúmenes y valores

Sector primario

Las exportaciones de productos del sector primario ascendieron, en el primer semestre del 2020, U$S FOB 327.192.958,03, lo cual representa el 48 por ciento de las exportaciones en ese período. Con respecto al mismo período en 2019, se evidencia un crecimiento del 9 por ciento. Se destaca, asimismo, que entre ambos períodos analizados existe un aumento del 20 por ciento en relación a las toneladas exportadas (se exportaron 1.582.744,56 toneladas de productos primarios en el primer semestre de 2020).

De allí se resalta la exportación de 795.555,63 toneladas de trigo, 515.014,51 toneladas de maíz, 159.102,43 toneladas de soja y 59.310,59 toneladas de sorgo granífero. El total de estos productos alcanzó un valor de U$S FOB 295.971.612,30 (el 90 por ciento de las exportaciones de productos primarios).

Sector agroindustrial

En cuanto al sector agroindustrial, se exportó por un valor de U$S FOB 299.782.805,08 (233.522,88 toneladas), observándose aquí un crecimiento del 4 por ciento en valores de exportación y una leve caída del 3 por ciento en toneladas.

Sobre este último sector se destacan las exportaciones de carne de ave (U$S FOB 111.698.864,47), carne bovina (U$S FOB 80.354.906,80), arroz (U$S FOB 28.763.278,42) y lácteos (U$S FOB 23.517.197,63). Entre dichos productos se constituye el 81 por ciento de las exportaciones agroindustriales entrerrianas.

Sector industrial y energético

En cuanto al sector industrial y energético, se observa un retroceso del 5 por ciento en valor FOB, pero un crecimiento del 18 por ciento en volumen de producto exportado. Durante el primer semestre de 2020 se exportaron desde este sector U$S FOB 54.351.756,33 (45.836,07 toneladas). Dentro de este sector sobresale la cadena de productos químicos (que contempla la industria farmacéutica, entre otras) que logró exportaciones por U$S FOB 35.638.144,08.

Mercados de las exportaciones entrerrianas

Cerca de la mitad de las exportaciones entrerrianas tuvieron como destino Asia, en un 47 por ciento; otros países de América, en un 34 por ciento; África, en el orden del 12 por ciento; Europa, con el seis por ciento; y Oceanía, en menos del 1 por ciento.

Las exportaciones hacia mercados americanos mostraron una retracción del 2 por ciento en valores U$S FOB, mientras que las exportaciones hacia Europa registraron una baja del 18 por ciento en valores de exportación entre los primeros semestres de 2019 y 2020.

El mercado asiático demostró mayor crecimiento en el primer semestre de este año (17 por ciento con respecto al mismo período en 2019), en tanto las exportaciones alcanzaron los U$S FOB 316.903.041,88 (893.150,13 toneladas).

Las exportaciones hacia países de Oceanía, que totalizaron U$S FOB 2.290.708, experimentaron una caída del 32 por ciento en relación al mismo período en 2019. Por su parte, los mercados africanos, con potencial para ser mercados alternativos para las exportaciones entrerrianas, crecieron un 5 cinco (U$S FOB 83.046.008,91 en el primer semestre de 2020).