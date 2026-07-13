Economía

Las cadenas de electrodomésticos registran la mayor tasa de morosidad del sistema de crédito al consumo. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado sobre la base de estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la irregularidad en el pago de los créditos otorgados por ese sector alcanzó el 50%, por encima de las entidades no bancarias y de los bancos tradicionales.

El dato sobresale en un contexto de deterioro general de la capacidad de pago de las familias. El mismo informe indica que 12 de cada 100 argentinos se encuentran en situación de mora y que, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, 2,39 millones de personas se incorporaron al universo de deudores morosos, que pasó de 3,43 millones a 5,82 millones. En la actualidad, el 27,8% de quienes tienen algún tipo de financiamiento registra al menos una deuda impaga, de acuerdo con el relevamiento realizado por el IAG sobre datos oficiales del Banco Central.

La tendencia también aparece reflejada en un informe de la consultora 1816, elaborado a partir de estadísticas del BCRA. Ese trabajo señala que la morosidad en los préstamos otorgados a las familias alcanzó el 12,7% en mayo, luego de 19 meses consecutivos de aumento. En menos de dos años, la tasa de irregularidad pasó del 2,5% en octubre de 2024 al nivel actual y dejó a cerca de siete millones de personas fuera del circuito formal de crédito, al perder la condición de sujetos de financiamiento, según la consultora.

El informe del IAG muestra que el deterioro es especialmente pronunciado en las cadenas de electrodomésticos. Allí, la tasa de morosidad supera ampliamente el promedio de las entidades no bancarias, donde alcanza el 40,7%, y casi triplica la registrada por los bancos, que se ubica en el 14%.

Aunque el estudio no establece una relación causal entre ambos fenómenos, aporta otro dato que ayuda a contextualizar ese desempeño. Según el relevamiento, la tasa nominal anual (TNA) promedio aplicada por las casas de electrodomésticos era del 137%, mientras la inflación interanual rondaba el 30%, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco Central que toma el informe.

La consultora 1816 también detectó un deterioro en las entidades no financieras, donde la morosidad llegó al 32,2%, cuando un año y medio antes rondaba el 10%. Ese segmento concentra alrededor del 17% del mercado de crédito a las familias, según ese análisis.

El deterioro en la capacidad de pago golpea con mayor intensidad a los sectores más jóvenes. De acuerdo con el informe de la consultora 1816, cuatro de cada diez personas menores de 35 años con préstamos activos presentan problemas para cumplir con sus obligaciones.

La mora alcanza el 42,8% entre quienes tienen entre 18 y 25 años, el 39,3% entre los de 26 y 35 años y el 31% en la franja de 36 a 45 años, siempre según ese relevamiento elaborado sobre estadísticas del Banco Central.

El crecimiento de la morosidad coincide con un deterioro del poder adquisitivo. El informe del IAG calcula que el salario mediano del sector privado registrado permitía comprar 26,3 tanques de nafta de 50 litros en noviembre de 2023, mientras que en julio de este año solo alcanza para 16,4 tanques. En ese mismo período, los salarios crecieron 311%, pero el precio de la nafta aumentó 558%, de acuerdo con estimaciones del instituto elaboradas a partir de datos del SIPA y del portal especializado Surtidores.

En ese contexto, el Banco Nación comenzó a ofrecer planes de refinanciación para clientes con más de 90 días de atraso en el pago de sus créditos, en un intento por contener el crecimiento de la mora entre los préstamos personales y de consumo.

Según la consultora 1816, mientras la banca pública sostuvo el volumen de préstamos para evitar una contracción más profunda del crédito, las entidades privadas redujeron de manera significativa la oferta de financiamiento durante los primeros meses de 2026.

Pese al deterioro de los indicadores, la consultora 1816 sostiene que el bajo peso del crédito sobre el tamaño de la economía argentina limita el impacto macroeconómico del aumento de la mora.

De cara a los próximos meses, la atención del mercado está puesta en los datos de junio y julio y en el denominado “efecto aguinaldo”. Los analistas esperan que ese ingreso extraordinario permita a parte de las familias cancelar deudas y moderar una tendencia que ya lleva casi dos años consecutivos de crecimiento, mientras el Gobierno mantiene como principales objetivos la estabilidad cambiaria y la reducción de la volatilidad de las tasas de interés, publicó Diario AR.