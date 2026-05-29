El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que durante el actual ciclo de inscripción al sistema provincial de residencias se registraron 290 postulantes, frente a los 180 inscriptos en la temporada 2025, lo que representa un incremento aproximado del 61%. Desde la coordinación de Residencias Médicas señalaron que este crecimiento refleja el interés por la formación dentro del sistema público y consolida a estos espacios como ejes estratégicos de capacitación profesional.

En ese marco, las autoridades sanitarias remarcaron especialmente el aumento de aspirantes en especialidades críticas como pediatría y clínica médica, consideradas fundamentales para fortalecer servicios esenciales en efectores de toda la provincia.

Otro de los aspectos destacados de la convocatoria es la implementación de un sistema provincial propio de inscripción digital para residencias, desarrollado de manera conjunta entre la coordinación de Residencias Médicas y el departamento de Informática de la cartera de salud. La herramienta permitió garantizar la continuidad y accesibilidad del proceso, optimizando los tiempos administrativos y facilitando la participación de profesionales de distintas localidades entrerrianas y del país, al evitar traslados para la presentación de documentación.

Asimismo, desde el área técnica se indicó que esta nueva modalidad representa un avance significativo en materia de modernización y transformación digital del Estado. La plataforma promueve procesos más ágiles, transparentes y accesibles.