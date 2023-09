El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció hace unas semanas una serie de medidas como parte del "Nuevo Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso para las familias argentinas", que busca paliar la crisis y la devaluación exigida por el FMI.

Uno de estas decisiones se trata de una nueva línea de créditos de hasta $400.000 para trabajadores en relación de dependencia, que deberán pedir a la ANSES.

Por otro lado, la directora del organismo, Fernanda Raverta, dio detalles acerca de los aumentos y bonos estipulados por el Ministerio de Economía

La nueva línea de Créditos ANSES para trabajadores en relación de dependencia y que no estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Esta es una de las medidas anunciadas por Massa. El préstamo tiene un monto de hasta $400.000 y se podrá devolver en 24, 36 o 48 cuotas con una tasa subsidiada del 50% anual.

Los fondos se depositarán en tu tarjeta de crédito bancaria dentro de los 5 días hábiles.

La tasa de interés es la mitad de la que pagás actualmente sobre tu saldo de las tarjetas de crédito.

Tendrán 3 meses de gracia para empezar a pagar.

Lo vas a poder hacer con un trámite simple electrónico y vas a tener la posibilidad de que te lo debiten de tu sueldo.

No se depositará en efectivo, sino como crédito de la tarjeta.

Cómo solicitar turnos

Entra a la página web de ANSES o la App Mi ANSES.

a la página web de o la App Realizá una inscripción al crédito

una al crédito Luego, ingresá a la Solicitud de turnos.

a la de Seleccioná el trámite que necesitás realizar.

que necesitás realizar. Elegí la oficina de ANSES y fecha que te convenga.

Al finalizar, el sistema te otorgará una constancia de turno con un número de registro y la información de tu turno.

No obstante, no todos los trabajadores en relación de dependencia podrán acceder al crédito para trabajadores que otorga ANSES ya que hay que cumplir un requisito en particular.

Los requisitos para pedir el préstamo para empleados son: