En un contexto de fuerte demanda habitacional, acceder a un crédito hipotecario en Argentina vuelve a instalarse como una posibilidad concreta, aunque con exigencias económicas que delimitan claramente quiénes pueden calificar. En Gualeguaychú, las principales entidades bancarias que operan en la plaza ofrecen líneas para la compra, construcción o refacción de viviendas, pero comparten un punto en común: el nivel de ingresos requerido y la relación entre cuota y salario son determinantes.

Uno de los aspectos centrales que se repite en prácticamente todas las propuestas es que la cuota mensual no puede superar entre el 25% y el 30% de los ingresos del solicitante. Este criterio, utilizado como medida de capacidad de pago, establece un piso salarial elevado en relación con los ingresos promedio. En la práctica, implica que, para afrontar cuotas iniciales cercanas a los 400 mil pesos, los ingresos mensuales deben ubicarse, como mínimo, en torno al millón y medio de pesos.

En ese sentido, el Banco BBVA fija un ingreso mínimo de $1.387.200 para el titular, equivalente a aproximadamente cuatro salarios mínimos, mientras que la cuota no debe superar el 25% del ingreso. En una línea similar, el ICBC exige ingresos desde $1.400.000 y mantiene el mismo tope de afectación, permitiendo además sumar ingresos de familiares directos para mejorar la capacidad crediticia.

Por su parte, el Banco de la Nación Argentina ofrece una de las líneas más difundidas, con simulaciones concretas que permiten dimensionar el esfuerzo económico. Para un crédito de 50 millones de pesos, la entidad establece ingresos cercanos a $1.523.899 para el grupo familiar, con una cuota inicial de $380.975. En este caso, también se admite la suma de ingresos entre titulares y codeudores, aunque se exige que al menos el 50% de la cuota sea cubierta por los ingresos del titular principal.

El Banco Santander, en tanto, presenta una de las barreras de ingreso más elevadas: solicita ingresos mínimos de $2.240.000 para acceder a un crédito destinado a vivienda permanente, manteniendo la relación cuota-ingreso en un máximo del 25%. Esta condición deja afuera a una porción importante de trabajadores, especialmente aquellos con ingresos informales o inestables.

En el caso del Banco Entre Ríos, la relación cuota-ingreso puede alcanzar hasta el 30% para clientes que acrediten haberes en la entidad, lo que amplía levemente el margen de acceso. Sin embargo, se trata de una línea destinada exclusivamente a empleados en relación de dependencia con al menos un año de antigüedad, lo que también restringe el universo de potenciales beneficiarios.

Otras entidades como el Banco Patagonia, el Banco Galicia y el Banco Credicoop sostienen criterios similares, con topes del 25% sobre los ingresos y la posibilidad de sumar codeudores o convivientes para alcanzar el nivel requerido. En todos los casos, la estabilidad laboral también aparece como un requisito clave: se exige al menos un año de antigüedad para empleados en relación de dependencia y hasta dos años para trabajadores autónomos o monotributistas.

En cuanto al porcentaje de financiación, las distintas entidades se mueven en rangos bastante similares. En general, los bancos cubren entre el 70% y el 80% del valor de la propiedad, lo que implica que los solicitantes deben contar con un ahorro previo significativo para cubrir el porcentaje restante, además de los gastos asociados a la operación. Este requisito, en muchos casos, se convierte en una de las principales barreras de acceso.

Más allá de las diferencias en montos máximos, tasas o plazos, que pueden extenderse hasta 30 años en algunos casos, el verdadero filtro de acceso sigue siendo el ingreso. Incluso cuando se permite sumar salarios dentro del grupo familiar, alcanzar los valores exigidos no resulta sencillo para amplios sectores de la población.

En este escenario, los créditos hipotecarios aparecen como una herramienta disponible, pero no necesariamente accesible para todos. La reactivación de estas líneas por parte de los bancos abre una ventana de oportunidad, aunque condicionada por variables económicas que siguen siendo un desafío: ingresos formales elevados, estabilidad laboral y capacidad de ahorro para afrontar los costos iniciales.

El programa de IAPV y sus limitantes

El gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), otorga créditos para la construcción y ampliación de viviendas en terreno propio, en el marco del programa Ahora Tu Hogar.

Dos de las exigencias excluyentes de este programa provincial, que busca dar respuesta a la crisis habitacional de Entre Ríos, son: que los postulantes deben ser propietario de un terreno, y, por otro lado, constituir un grupo familiar, es decir, las personas solteras no pueden acceder a esta política pública.

Sin embargo, si se cumple con estos dos requisitos fundamentales, las exigencias económicas son menores a las de los bancos, más allá de que no se trata de un crédito para la compra sino para la construcción, ya que el grupo familiar debe contar con ingresos formales de dos a ocho salarios mínimos (desde $715.600 hasta $2.774.400).

Además, empleados en relación de dependencia deberán acreditar una antigüedad mínima de 1 año, y a los trabajadores independientes o autónomos, se les requiere la inscripción al monotributo con una antigüedad mínima de 1 año en la categoría que comprenda el monto de ingreso mínimo estipulados por el programa y los últimos tres pagos.