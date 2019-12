Creían que la habían secuestrado, pero se había ido de fiesta a un bar

Embed

"Mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero", fue lo que Laura Karen Espíndola le escribió por WhatsApp a su madre. Su hermano Daniel recurrió a las redes sociales para reportar lo que ocurría. Las redes se volcaron a difundir la desaparición con la campaña #TeBuscamosKaren. En pocas horas, la publicación de Daniel fue compartida por más de 70.000 usuarios.

Pero un día después su uso cambió: Karen regresó a su casa por sus propios medios. Horas más tarde, se dio a conocer un video en el que se la ve en un bar desde las 16 horas del 3 de diciembre, hasta las 2 horas del día siguiente. Por lo que se dedujo que no estaba secuestrada. En redes sociales los atacaron a ella y a su familia por haber alertado a la población. #KarenMentirosa se convirtió en tendencia en México.

"Aun sabiendo que me equivoqué en confiar en mi hermana, pero no me equivoqué en hacer todo mi esfuerzo para que no fuera la última vez que la vería con vida. Tantita empatía", publicó su hermano en las redes sociales. Su papá dijo que la joven estaba en estado de shock y que no se encontraba en las mejores condiciones. También se difundió un video en el que se la ve llegar a su casa.