Cresto: "Nosotros defendemos un modelo de producción y trabajo"

Desde el Frente de Todos se presentará una lista única que es encabezada por el actual titular de Enohsa, y ex intendente de Concordia, Enrique Cresto.

En diálogo con ElDía desde Cero, expresó que su agenda "estuvo enfocada en la campaña de vacunación y no tanto en la campaña política", pero resaltó que "hay dos modelos de país en juego. Nuestros adversarios son los representantes del gobierno que se fue hace un año y ocho meses. Esta es una realidad; Rogelio Frigerio fue Ministro de Mauricio Macri y forma parte de este sector".

En cuanto a los avances del gobierno peronista , Cresto resaltó que en este tiempo "pudimos reestructurar la deuda, contener empresas y vacunar a millones de personas. Los índices de crecimiento de la Argentina son objetivos".

Cresto recordó que fue intendente de Concordia "en años muy difíciles donde todos los días nos recortaban programas de beneficios y nosotros nos tuvimos que poner al frente para morigerar ese impacto. Hoy estoy en Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento): cuando asumí había 12 obras, ahora hay más de 100 de agua y saneamiento; de red; de ampliación, pavimentación y nuevas plantas", resaltó el precandidato del Frente de Todos.

Como crítica constructiva, señaló que en la actualidad sigue habiendo "centralismo y nosotros discutimos para traer obras para Gualeguaychú, para Concordia, para muchas ciudades y eso es lo que estamos defendiendo. Me he reunido más de 40 veces con el Secretario de Energía por el costo que pagamos en Entre Ríos, siendo productores. En los pueblos se necesita, agua, cloaca, caminos de producción y conectividad. Salto Grande produce dos Entre Ríos y medio de energía y por eso necesitamos una tarifa diferenciada. Eso nos va a dar que sea más elegida para invertir y producir. Esta diferenciación de los costos hay que cambiarla por Ley, porque nosotros no podemos pagarla tan cara", lanzó Cresto.



Dos modelos de país

Por su parte, el intendente Martín Piaggio, coincidió en la necesidad de "cotejar dos modelos de país bien contemporáneos y esto hoy se puede ver claramente, más allá de los slogan. Más del 90, 95% de la sociedad terminó perdiendo con el neoliberalismo. Ahora, las elecciones llegan en esta situación de salida de la pandemia y hay buenas expectativas".

En cuanto al trabajo realizado en estos casi dos años de gobierno nacional, resaltó que "el nivel de obras actual es concreto y la gente puede verlo" y ejemplificó: "vamos a cambiar toda la cañería del casco histórico de la ciudad de Gualeguaychú con una inversión de 300 millones de pesos".

También "se vio con el ATP para que las empresas no tuvieran que despedir a sus empleados en plena pandemia. Con todo esto se han caído por el piso los grandes lemas, y la gente va a priorizar lo que ve en la realidad",sostuvo Piaggio

Una elección nacional

Cresto lamentó y opinó que los medios hegemónicos quieren tapar "el desastre de un gobierno nefasto como el de Cambiemos y por eso van a hacer hincapié en los errores del Presidente Fernández". y rápidamente apuntó contra su competidor en las urnas: "Frigerio defiende el modelo de Mauricio Macri y nosotros un modelo de producción y trabajo".

"Hoy nos reunimos con las cooperativas de trabajo y yo les pedí ayuda. Macri tiró 10 mil cooperativas: son 100 mil puestos de trabajo a los que le quitó la personería jurídica y les dio las obras a las grandes empresas. Ahora hay crecimiento del 7%, se ve el crecimiento del trabajo en la Uocra; estos son datos de la macroeconomía", defendió Cresto.

Finalmente, vaticinó que en 2023 "va a haber una continuidad del peronismo en la provincia. Nosotros podemos tener el mejor proyecto y el mejor equipo, pero si te toca otro Macri no podés concretar nada. Sino preguntenle a Bordet que se pasó 4 años viajando a Buenos Aires para poder pagarle el sueldo a los empleados entrerrianos.

Es importantísimo el gobierno provincial, pero si no hay un gobierno nacional que respalde, es muy difícil".

En este sentido, Piaggio volvió a coincidir resaltando que "está siendo muy notoria la diferencia entre estos dos gobiernos. Porque el cambio de vida para mal fue muy concreto. Y ahora la gente valora tener su obra de cloaca, de agua, de pavimento, y esto se está viendo en todo el territorio nacional".

"El salario cuando se fue Cristina Kirchner del gobierno era de 550 dolares y en el gobierno de Macri se recortó todo; porque para ellos el pueblo no podía andar en auto y salir de vacaciones. Bajó los salarios al escalón más bajo", lanzó Cresto y aseguró que "el 78% del salario que se perdió, lo vamos a recuperar con paritarias por encima de la inflación, como siempre se hizo en los gobiernos de Néstor y Cristina. Y también queremos generar empleo porque el peronismo es lo contrario al plan social. Nosotros largamos la Tarjeta Alimentar por un momento extraordinario", concluyó el precandidato del Frente de Todos.