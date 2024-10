En este contexto, el ex intendente de Concordia, Enrique Cresto, y el ex diputado Ángel Giano participaron del acto que el gobernador bonaerense encabezó. “Hoy, más que nunca, el peronismo tiene la responsabilidad de representar un escudo de unidad frente a la motosierra libertaria”, aseguró Cresto.

“Junto a Ángel Giano participamos del encuentro militante que encabezó el gobernador Kicillofok en Berisso. Hoy, más que nunca, el peronismo tiene la responsabilidad de representar un escudo de unidad frente a la motosierra libertaria que recorta derechos y oportunidades”, posteó Cresto en redes sociales.

“Hoy acompañé al compañero Kicillof en el emotivo acto por el Día de la Lealtad Peronista. Junto a Enrique Cresto celebramos este 17 de octubre en Berisso, provincia de Buenos Aires, el llamado Km 0”, dijo por su parte Giano.

“Días como hoy nos recuerdan la fuerza de la unidad y la convicción de seguir trabajando por un país más justo y equitativo para todos y todos”, expresó también.

Cabe destacar que los concordienses días tras difundieron un encuentro que mantuvieron con Andrés “Cuervo” Larroque, quien se desempeña como Ministro de Desarrollo de la Comunidad del Gobierno de Axel Kicillof.

“En momentos donde la unidad del peronismo en la diversidad es más importante que nunca, trabajamos por un objetivo común. Diálogo, reflexión y la búsqueda de consensos para volver a construir políticas públicas que promuevan el bienestar y la justicia social, es lo que nos une”, había hablado Giano tras la reunión con quien fuera fundador de La Cámpora y hoy está enfrentado a fuego con Máximo Kirchner.

Kicillof: "No me interesa discutir ninguna interna"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, definió hoy a la gestión de Javier Milei como una estafa "piramidal" y, si bien dijo que no es momento de dar "clases" en el peronismo, alentó la unidad al advertir "lo que quiere la derecha" "es dividirnos".

Kicillof fue el único orador de un acto peronista por el Día de la Lealtad del 17 de octubre, ocasión en la que brindó un nuevo respaldo a la ex mandataria Cristina Kirchner en medio de las tensas negociaciones por la interna del PJ.

“Basta de persecución y proscripciones”, reclamó el mandatario bonaerense, al advertir que “en pocos días un tribunal de la vergüenza en Comodoro Py, con una causa inventada y trucha, va a querer hacerle creer a alguien” que la ex presidenta “es culpable en la causa Vialidad", en referencia al fallo de la Cámara de Casación que se conocerá el 13 de noviembre.

No fue la única alusión a Fernández de Kirchner que Kicillof hizo a lo largo de su extenso discurso pronunciado en la ciudad de Berisso, considerado el "kilómetro cero" del peronismo.

En clave electoral, Kicillof sostuvo que en el Gobierno, al que definió como una estafa "piramidal", saben que "este proyecto político y este pueblo es el que el año que viene le va a poner un freno a Milei en las urnas y va a empezar a construir una alternativa superadora".

Y pidió "no dramatizar" al citar a la ex mandataria con la areng de que "no sobra nadie y en la discusión somos todos iguales", por lo que llamó a "construir una síntesis superadora".

"No me interesa disputar ninguna interna, mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado, en las peores circunstancias, a ofrecer a los bonaerenses un escudo que proteja y atenúe lo que está haciendo Milei", definió y agregó que "sí quiere colaborar con la construcción de una superadora alternativa".

"No es momento de dar clases, sino de escuchar. Si algo quiere la derecha es dividirnos", advirtió.

Al recibir de la militancia el cántico "Axel presidente", el mandatario pidió cambiarlo por "La patria no se vende" y advirtió a los asistentes que "falta mucho" para las elecciones.