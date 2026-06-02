Este martes habló por primera vez Soledad, la mujer que le prestó el auto negro a Claudio Barrelier con el que habría descartado el cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. La mujer estuvo en pareja con el hombre de 33 años, detenido por el femicidio, durante varios meses.

Un video de la misma cámara que mostró que entró en su casa con Agostina el sábado 23 de mayo a la noche captó su salida con un tacho y unas bolsas que cargó en el Ford Ka el lunes 25 a media mañana. Otras cámaras lo mostraron mientras ingresaba en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra en donde este último sábado, alrededor de las 13, encontraron los restos de la víctima, en el contexto de un intenso rastrillaje.

“Me llamó y me pidió el auto. Le dije que no, que lo tenía que usar yo. El lunes fue a casa en un Uber, estuvo un ratito, me lo volvió a pedir, se terminó yendo. Me pidió el auto para llevarle la ropa a un tío que se había accidentado hacía un tiempo y lo habían operado. El Ford Ka es mío”, afirmó.

Y sumó: “Este tipo, por el solo hecho de pedirme un auto, me arruinó la vida. Mis hijos están intranquilos, no quieren estar en casa, yo prácticamente no tengo trabajo, tengo que estar aclarando cómo soy y no es justo. No es justo que me haya cagado la vida de la forma en la que me la cagó. Si me manipuló a mí de la forma en la que me manipuló, imaginate a una criatura de 14 años“.

Tras ello Soledad también se refirió a la denuncia previa que tiene Barrelier, radicada por otra expareja en mayo de 2025 por privación ilegítima de la libertad. Horas atrás, esa mujer detalló que logró escapar semidesnuda y maniatada de la vivienda ubicada en Del Campillo 878, barrio Cofico.

“Yo sabía que había estado preso, pero no por qué había sido. En los meses que estuvimos juntos expuse a mi hijos, a mi familia… Les pido perdón porque están pasando por esta situación. Mis hijos lo querían un montón. Nunca me imaginé esto. Hacía mucho que estaba sola y nunca llevé a nadie a mi casa”, lamentó Soledad.

El fiscal que lleva adelante la causa, Raúl Garzón, dijo que según los primeros datos Agostina habría sido asesinada apenas llegó a la casa de Barrelier entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y las 2 de la mañana del domingo 24.

“Yo me puse a disposición de la Justicia, les dije que había usado el auto. No tengo nada que esconder. Quiero que esa familia tenga paz. Él tiene que decir la verdad“, afirmó Soledad y subrayó: ”No quiero que digan que usó el auto el domingo o el lunes a la noche, fue solamente durante una hora el lunes“.

Para cerrar, dio detalles sobre el encuentro que tuvieron ese día: “Yo lo vi triste, pero pensé que era porque nos habíamos distanciado hacía un tiempo. Nunca me imaginé esto, nunca pensé que era porque lo habían hecho declarar porque era la última persona que había visto con vida a Agostina”.

Fuente: La Nación