La Cámara de Casación Penal de Concordia resolvió revocar la efectividad de la condena contra Conrado Gonzáles, hallado culpable por el homicidio preterintencional de Alexander Reverdito, y modificó su cumplimiento a condicional. La decisión judicial generó profundo malestar en la familia de la víctima, que a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, siente que la justicia les da la espalda.

Alexander Reverdito, de 20 años y oriundo de Talitas, murió el 2 de enero de 2023 tras ser golpeado por Gonzáles en la madrugada de Año Nuevo, a la salida de un boliche en Larroque. Reverdito padecía hemofilia, una enfermedad que impide la coagulación de la sangre, lo que agravó las consecuencias de la agresión y derivó en un derrame cerebral fatal.

Dolo eventual vs homicidio preterintencional

Durante el juicio por jurados realizado en noviembre de 2024, la querella y la fiscalía intentaron que el caso fuera tipificado como homicidio simple con dolo eventual, lo que implicaba una pena de entre 8 y 25 años de prisión. El abogado querellante, Alfeo Gette, habló con Canal 9 Litoral y sostuvo que Gonzáles conocía la condición médica de su amigo y que, al golpearlo en el cráneo, utilizó sus puños “como arma letal”.

Sin embargo, el jurado popular no acogió ese argumento y condenó a Gonzáles por homicidio preterintencional, una figura con penas mucho más bajas. El juez Mauricio Derudi lo sentenció a tres años de prisión efectiva, que comenzó a cumplir en la Unidad Penal N°9 “El Potrero”.

La decisión de Casación y la libertad inmediata

La defensa de Gonzáles apeló la sentencia y la Cámara de Casación, presidida por el juez Darío Perroud e integrada por las vocales María Giorgio y Evangelina Bruzzo, resolvió que correspondía la condicionalidad de la pena. El tribunal argumentó la buena conducta del acusado y el tiempo ya cumplido en prisión domiciliaria, computado como prisión preventiva.

Gette explicó que la defensa atacó la imposición de la pena efectiva y que el fallo de Casación habilita la libertad inmediata de Gonzáles. El caso será remitido a una nueva audiencia en la que se impondrán pautas de conducta, como no consumir alcohol o no acercarse a la familia de la víctima.

El dolor de la familia

El letrado reconoció que, aunque se respetan los derechos del imputado en el sistema vigente, el resultado deja un “sabor bastante amargo” y “muy poco sabor a justicia” para la familia. “Alexander tenía toda una vida por delante. Y tener que darle esta noticia a la madre es muy difícil porque no lo entienden”, relató.