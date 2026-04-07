G.C., de 15 años, autor de los disparos en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, en Santa Fe, se escondía en redes bajo un seudónimo para compartir videos de masacres escolares y bucear en plataformas y foros que publican videos de todo tipo de muertes violentas. Se escondía porque sabía que algo estaba mal, pero siguió adelante.

El lunes pasado tomó la escopeta de su abuelo, la guardó en su mochila, la sacó en el baño del colegio y comenzó a disparar a mansalva. Cuatro veces jaló el gatillo, dos veces, sobre el cuerpo de Ian Cabrera, de 13 años, la única víctima de la masacre que planeó para, según los indicios que constan en el expediente, consagrarse como uno de los tiradores que glorifican los grupos en los que participaba on line.

Tal como reveló Infobae, el resto de la comunidad reaccionó al instante al tiroteo, pese a que el usuario que usaba G.C. no llevaba su nombre. “Héroe nacional”, lo elogiaron algunos. Otros se burlaron porque, a su entender, el ataque fue un fracaso.

A raíz del caso, la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la Procuración General de la Nación llevó a cabo un análisis que alerta sobre la ideología True Crime Community, una red digital y transnacional que podría estar vinculada al ataque.

El informe reservado, al que tuvo acceso este medio, data de abril de 2026. “En los últimos años, varios centros de investigación especializados en extremismo violento han ido identificando la consolidación de un fenómeno conformado por una comunidad digital cuyos miembros se caracterizan por dedicarse a la investigación, fascinación y, en algunos casos, la emulación de perpetradores de homicidios masivos y ataques indiscriminados a civiles con armas de fuego. El fenómeno fue conceptualizado por la academia como “True Crime Community”, explica.

El origen de este tipo de comunidades puede rastrearse en la proliferación de foros digitales que surgieron, particularmente luego del enorme impacto social que tuvo en Estados Unidos el ataque perpetrado en abril de 1999 por Eric Harris y Dylan Klebold en la escuela secundaria Columbine High School, Estado de Colorado, donde asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor para luego suicidarse.

Aunque la expresión “True Crime” designa originalmente un género cuyo objetivo principal es el análisis de crímenes reales a través de literatura, series, documentales, etc; investigaciones advierten que, dentro de ese universo, surgió “una subcultura integrada por comunidades digitales radicalizadas cuya dinámica excede el mero interés criminológico o cultural”.

En esos entornos, dice el estudio, “se ha comenzado a observar la producción de narrativas que reinterpretan determinados ataques y a sus perpetradores como figuras admirables o heroicas; la circulación de material audiovisual que agrega una estética atractiva al ataque y la identificación psicológica y emulación simbólica de los integrantes de la comunidad digital con ataques investigados y glorificados".

Luego alerta: “En determinados casos, estos procesos han derivado en la planificación o ejecución de nuevos ataques masivos o en la ejecución de actos violentos, siempre inspirados en los anteriores”.

La SAIT detectó un total de 7 causas cuyas características presentan alta similitud con este fenómeno en Argentina.

Este lunes, un adolescente de 16 años fue detenido por la Policía cuando intentaba fugarse con sus padres en la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson. Había tenido contacto con G.C. y sabía que iba a cometer el ataque.

Glorificación de los agresores



El informe destaca que “el elemento aglutinador no reside en un programa político ni en una ideología específica, sino en una serie de prácticas que ensalzan la violencia como un fin en sí mismo e incluyen la glorificación de los agresores, la estetización de la violencia y la construcción de comunidades digitales orientadas a la discusión y reinterpretación de crímenes famosos”. Tal como lo hacía G.C.

Para la SAIT el “True Crime Community” (TCC, por sus siglas en inglés), debe ser estudiado bajo el paraguas de lo que se conoce como Extremismo Violento Nihilista, por su capacidad para provocar actos violentos (los atentados glorificados) a través de referencias culturales compartidas que tienden a movilizar ataques, glorificar a sus perpetradores, generando de ese modo un efecto de contagio y un ciclo vicioso de imitación y radicalización".

Este sábado la Policía de Santa Fe detuvo a un adolescente de 16 años que realizó una serie de amenazas a escuelas de Sunchales y Rafaela en redes sociales. Los posteos se viralizaron y los investigadores pudieron identificar al autor: un adolescente con acceso a un arma de fuego.

Los analistas también delimitaron el grupo de creencias del grupo de la TTC: “La violencia puede ser admirable y fascinante, el perpetrador puede ser reinterpretado como una figura trágica, icónica o heroica, la notoriedad pública es un bien deseable, la repetición de los ataques tiene un alto valor simbólico, las víctimas de los ataques suelen ser secundarias frente al estatus superior del agresor y la estética, los símbolos y las referencias son más importantes que un mensaje político".

Y sigue: “Su característica saliente es la investigación de crímenes reales, el análisis al detalle de esos ataques, el compartir material gráfico e información sobre esos ataques y en los casos más extremos y por ende peligrosos, la imitación de los ataques".

Estructura



El ciclo se desarrolla en distintos tipos de plataformas que cumplen funciones diferenciadas. “Las plataformas de uso masivo constituyen el primer espacio de difusión de material asociado a la subcultura. En esta instancia suelen circular documentales, compilaciones audiovisuales, análisis de crímenes o tiroteos famosos y representaciones estilizadas de ataques que se presentan como material informativo y funcionan, generalmente, como vectores de exposición inicial”, advierte el estudio.

“Cuando las interacciones se vuelven más intensas y se consolida una comunidad ocurre su traslado hacia entornos digitales sin mayor moderación o canales semi-cerrados o privados, del estilo de servicios de mensajería instantánea o grupos restringidos (Telegram), en los cuales se desarrollan discusiones más explícitas sobre los ataques y se comparte material de carácter más extremo y explícito”, desarrolla el informe sobre la segunda capa de la red.

“Este tipo de espacios se convierten en fuente de inspiración para aquellos pocos integrantes de la comunidad que deciden pasar a la etapa de movilización, es decir, a la planificación de un ataque emulando uno anterior. En suma, los ataques analizados y glorificados, los memes y simbología compartida, terminan convirtiéndose en material de culto para los integrantes de la comunidad", remarca.

Rasgos de los integrantes de la comunidad



Una proporción significativa corresponde a adolescentes o adultos muy jóvenes, siendo el rango etario de 13 a 19/20 años.

En muchos casos se observan antecedentes de aislamiento social, experiencias de victimización o dificultades notorias para integrarse en su medio y es frecuente ver patrones de consumo cada vez más intensivo de contenido digital.

El informe cita estudios estadísticos que arrojan como resultado las principales características de los integrantes de la comunidad:

a) Misantropía, reflejada comúnmente en un odio profundo hacia la humanidad y la sociedad

b) Problemas de salud mental, frecuentemente evidenciados en depresión, baja autoestima e ideación suicida

c) Agravios personales. Muchos mencionan haber sufrido agravios personales como bullying y conflictos familiares

d) Consumo de gore. Gran exposición a videos violentos y material gráfico extremo

e) Conexión con otras comunidades extremistas como el neonazismo, aceleracionismo y/o comunidades de memes violentos.

Fuente: Infobae