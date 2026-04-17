Se pudo establecer la identidad de la persona encontrada sin vida en un edificio en construcción de la ciudad de Colón, el pasado domingo. La víctima es Jorge Osvaldo Giménez Amarilla, de nacionalidad paraguaya, de 52 años de edad, nacido el 8 de mayo de 1972 en la ciudad de Asunción.

Se confirmó así que se trata de la persona que cumplía funciones de sereno en la obra en construcción donde ocurrió el homicidio (avenida Quirós y Moreno de la ciudad de Colón).

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal Alejandro Perroud comunicó la novedad a una familiar de la víctima y al Consulado del Paraguay.

En la autopsia llevada a cabo en el Centro Médico Forense de Oro Verde este jueves, y pese al estado del cadáver, fue posible el levantamiento de registros dactilares, cuya compulsa en principio no había arrojado resultados en el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS).

Pero la colaboración de la División Triple Frontera dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas NEA de Policía Federal, y del Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera (Cidecofron) de Gendarmería Nacional Argentina, permitieron obtener fichas dactiloscópicas remitidas por la Policía Nacional la República del Paraguay. La identificación se logró gracias a un trabajo conjunto de la División Rastros de la Provincia y División Policía Científica de la Policía de Colón.

Fuente: El Once