Cabe recordar que meses atrás, la actriz que supo interpretar a Floricienta, uno de los mayores éxitos de la productora, llegó al teatro con las canciones de la emblemática serie. Debido al éxito televisivo del programa para adolescentes se relanzó el álbum de la primera temporada en CD y streaming, bajo la licencia de Sony Music. Además, en 2020 Telefe volvió a repetir la telenovela a las 18 horas en un marco de festejos por los 30 años del canal logrando en debut sorprendente marca de rating.

En el contexto de lanzamientos y reestrenos, la actriz y la empresaria mantienen una fuerte enemistad, lo cual no fue un impedimento a la hora de continuar con la historia y lanzar la serie Margarita, que según su descripción relata "el viaje de la hija de Floricienta y verdadera heredera del trono de Krikoragán".

El reciente éxito de Cris Morena no sólo está presente en álbumes de figuritas, mochilas o prendas de vestir, sino que además llegó al teatro. La productora decidió "romper el chanchito" e invertir un gran dinero en el Movistar Arena ofreciendo un show inolvidable: Mora Bianchi, protagonista de la noche, entonó las estrofas de los grandes éxitos interpretados en el pasado por Bertotti.

Uno de los momentos más esperados y ovacionados fue la interpretación de "Flores amarillas", entre Mora Bianchi y Lola Abraldes, la icónica canción que encendió la nostalgia, entre los presentes más grandes, y la alegría de los menores que conocieron la canción por la nueva serie. El estadio entero se tiñó de amarillo cuando el público levantó carteles y luces al ritmo del estribillo.

Otro de los momentos más inolvidables para el público fue cuando un enorme dragón siguió a Margarita por el escenario. La tensión de la protagonista al intentar escapar llenó de suspenso el estadio, además de dejar a los espectadores boquiabiertos por el nivel de escenografía, aunque generó decepción ya que no se cantó la canción que hace referencia a dicho animal.

JAJAJAJ te amo Margarita,te entregaría mi corazón en bandeja de ser posible

La presencia del dragón como escenografía fue una mojada de oreja directa a Bertotti, que en su show conmemorativo no tuvo una gran decoración, sino que se plantó sola en el escenario. Además, en sus épocas de Floricienta, Cris Morena no invertía en decoración, sino que eran los protagonistas quienes hacían al show: "Igual los veo tan bien que no sé si estoy tan nerviosa. El equipo que hay y lo que es este cuento, porque es algo que no se hizo hasta el momento acá en el Movistar. Quedan muy pocas entradas, por favor, vengan todos", había advertido Cris minutos antes del estreno, donde volvió a lanzar una indirecta para quien supo ser su estrella años atrás, que según su punto de vista no logró una gran performance en su Movistar.

Para cerrar con broche de oro, el elenco interpretó "Que nos volvamos a ver", uno de los temas más conocidos de Casi Ángeles, historia que logró marcar un antes y un después en las ficciones de Cris Morena.