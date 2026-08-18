Sandra Núñez es una de las tantas comerciantes que ha tenido que bajar su persiana en Gualeguaychú, en medio de una casi inédita crisis consecuencia de la falta de ventas. En contacto con Canal 9 Litoral, contó cómo fue el durísimo proceso hasta optar por cerrar sus puertas, debido a que no se hay demanda y los costos fijos no dejan de aumentar.

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“La decisión fue espantosa, para cualquier comerciante cerrar lo que ha hecho con esfuerzo, amor y dedicación es doloroso. Venía haciendo como un duelo, pero lloré un montón y no dormía pensando qué iba a hacer”, contó Núñez. Y agregó: “Los alquileres son costosísimos, no solo acá, sino que en todos lados. Fuera del área comercial también son caros para el momento que estamos viviendo”.

La comerciante dijo que, a diferencia de otros tiempos, ahora maestros y jubilados no llegan a fin de mes: “No vienen porque primero está la comida y por último está la ropa. A la par, los servicios no han dejado de subir y todo tiene su impacto”.

Fuente: AHORA / Canal 9 Litoral