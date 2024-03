La crisis económica impacta de lleno en los sectores medios y bajos de la ciudad. La (ex) clase media ya no puede satisfacer la demanda de gente que sale a pedir por las casas, los comedores no dan abasto y a muchas familias y jóvenes se les hace imposible tener un plato de comida.

En ese contexto ha vuelto un delito que hacía tiempo no se veía: el robo de comida. “Han surgido delitos de hurto de mercadería en algunos supermercados y algunos clubes, que el año pasado no se veían, siempre iban por otras cosas”, aseguró el Jefe de Policía Luis Báez a Ahora ElDía.

Consultado acerca si se incrementó la inseguridad, comentó que “los delitos que tenemos en la ciudad son mayormente excarcelables (hurtos y robos simples) y van mutando en distintas zonas, días y horarios”, y precisó que “aumentó la cantidad de gente cometiendo delitos, se han visto caras nuevas… al lote que teníamos de gente en situación de calle se han sumado otros que, seguramente, deben venir de afuera”.

En la misma línea, detalló que “los asentamientos están creciendo en la zona norte, nos preocupa, por ahora están controlados, pero es un foco para prestar mucha atención”, resumió.

Ante este panorama, y más allá que las fuerzas de seguridad dependen de la provincia, a nivel local se creó la Agencia de Seguridad.

“La creación de la Agencia de Seguridad representa una promesa de campaña que cumplimos. Tiene como fin comprometerse desde el Estado Municipal con la seguridad personal y la propiedad privada de los vecinos, siempre en busca de pacificar democráticamente la vía pública y lugares de esparcimiento”, comenzó detallando el subsecretario de la dependencia, Esteban Izaguirre.

En diálogo con Ahora ElDía, comentó que “una de las primeras acciones fue relacionarse con las diferentes fuerzas (Policía de Entre Ríos, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal), como así también con el Poder Judicial, en busca de aunar esfuerzos para la implementación de políticas y medidas estratégicas para el desarrollo de la seguridad ciudadana”.

“Asimismo –continuó– readecuar y ampliar el centro de videovigilancia con monitoreo las 24 horas, con control de personal idóneo que pueda detectar en forma rápida y efectiva acciones ilícitas, para cumplir con el fin primordial que es prevenir hechos ilícitos, también vamos a ampliar el control sobre diferentes zonas de la ciudad, que actualmente no son controladas, por los escasos recursos humanos que contamos. Lamentablemente nos encontramos con un centro de monitoreo sin ser monitoreado ya que tenemos un sólo personal para controlar 220 cámaras, algunas de las cuales no funcionan o les falta mantenimiento”, cuestionó.

El funcionario destacó que la Agencia de Seguridad también “formulará Convenios de Colaboración con las diferentes instituciones con el objetivo de participar en el abordaje de políticas de seguridad ciudadana”, y “propiciará la actualización de normativas en materia de seguridad ciudadana y armonización de la normativa vigente. De Igual forma evaluar permanentemente la efectividad de las normas técnicas y legales”.

Izaguirre sumó que “se van a realizar quincenalmente reuniones con el Órgano Consultivo (el Consejo de Seguridad Municipal) para evaluar y coordinar acciones. También con las direcciones a cargo de la Agencia de Seguridad, planificar trabajos con la Dirección de Tránsito en materia de fiscalización y control, como por ejemplo vehículos en estado de abandono en la vía pública; con la Dirección de Inspecciones lo haremos en materia de consumo de alcohol en la vía pública y el control de lugares de esparcimiento y terrenos baldíos; como medida innovadora vamos a controlar locales de compraventas de metales y todo tipo de bienes usados para evitar la circulación de elementos y objetos obtenidos ilegalmente”, detalló.

En relación a sistemas de fiscalización electrónica para controlar el exceso de velocidad y los cruces de semáforos en rojo, Izagurri dijo que “estamos por firmar un convenio con la Policía de Entre Ríos por intermedio de una empresa que ya estuvo en la ciudad realizando un trabajo de diagnóstico de los lugares donde se colocarán los distintos sistemas”.

Por otra parte, resaltó que “una de las tareas que creemos esencial es promover campañas de educación para concientizar, prevenir y erradicar la violencia escolar, violencia intrafamiliar, de género, bullying, groming y phishing, conjuntamente con la Dirección Departamental Escuelas e Instituciones y clubes de la ciudad, a cargo de diferentes especialistas, con el objetivo de difundir conocimientos inherentes a la Seguridad Ciudadana”.

Además, anunció que crearán un “observatorio”, que tendrá por función “la investigación de hechos delictivos, contravenciones y siniestros de tránsito, de modo tal de formular evaluaciones de las causas, efectos, posibles medidas preventivas, sugerir las políticas estratégicas que se aconsejen adoptar en la materia y realizará anualmente una estimación del daño económico producido por los accidentes viales en el período”.

Por último, destacó que “una vez ya concretado el centro monitoreo, se implementará una aplicación móvil en celulares para poner en ejecución el denominado ‘botón de alerta’, que permite con sólo pulsarlo una comunicación instantánea con el centro y así poder dar intervención con mayor celeridad a la patrulla policial más próxima. Se trata de un sistema similar al actual botón antipánico. En principio, va a funcionar en instituciones escolares”, concluyó.