El peronismo no sabe qué hacer con el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Un grupo de diputados pide apoyarlo como señal al campo, mientras Juan Grabois ya avisó que no lo votará y La Cámpora espera alguna orden de Cristina Kirchner.

El bloque de Unión por la Patria tuvo una larga reunión durante la noche del martes y todavía no hay una postura de consenso. Un diputado que participó del encuentro afirma que "hay buena predisposición pero queremos ver los papeles". "Hay 8 mil fojas que todavía nadie vio pero dicen que ya están en Legal y Técnica", apunta.

Entre los diputados miran con preocupación la reciente decisión de la Comisión Europea de calificar a la soja como insumo de "alto riesgo ambiental" y, entienden, amenazas el negocio del biodiesel argentino. Además, en el kirchnerismo siempre hubo reparos con el acuerdo por considerar que no defiende los intereses del sector industrial argentino.

En medio de esa confusión en el bloque, un grupo de diputados dio un primer paso para apoyar el acuerdo porque creen que tiene aspectos positivos para el campo y podría ser una señal de acercamiento.

El grupo conformado por Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Juan Pablo Luque y Emir Roberto Félix presentó un proyecto para crear una comisión bicameral con participación de sectores empresarios para evaluar los impactos del acuerdo y evitar que haya sectores perjudicados. Uno de los casos sobre los que quieren poner especial atención es el biodiésel, un sector que quedaría muy complicado con el acuerdo.

El grupo que presentó este proyecto viene teniendo diálogos con las entidades del campo, donde le expresaron apoyo al acuerdo con la Unión Europea. También hubo consultas con el titular de la comisión de Asuntos Agrarios del PJ, Julián Domínguez, que respaldó la creación de la Bicameral.

"Es necesario que los políticos escuchemos a los sectores industriales, al campo, la agroindustria, las cadenas de valor y los trabajadores al momento de implementar un acuerdo tan trascendente para nuestro país", señala el proyecto.







En cambio, Juan Grabois publicó un mensaje lapidario en redes sociales. "Olvídense que vote el acuerdo con la UE. No le sirve a la Argentina. Lula defendió bien los intereses de Brasil, Milei defendió bien los intereses de Alemania. Lo que está haciendo el cipayo con peluca es abrir aún más las compuertas para exportar materia prima e importar productos industriales", escribió. Una línea similar a la de Grabois estaría expresando el excanciller Jorge Taiana.

Mientras tanto, los diputados de La Cámpora y el kircherismo duro están paralizados a la espera de alguna señal de Cristina, que se mantiene en un largo silencio y concentrada en su situación personal.

El acuerdo con la UE es un ejemplo clarísimo de la actualidad del peronismo, con dirigentes que están quietos por la falta de una bajada de línea desde San José 1111 y con miedo a expresar cualquier opinión por temor equivocarse. Por eso acaso sea una señal el movimiento del grupo de diputados que se desmarcó y apoya el acuerdo.



Además del impulso de Milei al acuerdo, al kirchnerismo le genera una contradicción también por la relación con Lula, que en una posición diametralmente opuesta expresó su "confianza" en que el Congreso "no medirá esfuerzos" para internalizar el acuerdo "en el menor plazo posible".

Hay que recordar que Alberto Fernández, tres días ante de dejar el cargo, en la cumbre de Mercosur que se realizó en Río de Janeiro decidió no acompañar la firma que venía impulsada por Lula. El ex presidente le boicoteó la foto triunfal que esperaba el líder brasileño y eso, como anticipó en exclusiva LPO en ese momento, generó un profundo enojo en el brasileño.

Como sea, el tratamiento del acuerdo en el Congreso argentino es una incógnita y todo apunta que será con el inicio de las sesiones ordinarias. El acuerdo fue firmado el pasado 17 de enero en una ceremonia en Asunción y para entrar en vigor debe ser ratificado por al menos un país del Mercosur y por la UE, donde el tratado ha sido suspendido y enviado a la justicia.



La apertura de nuevos mercados y el crecimiento de las exportaciones argentinas es fundamental para el desarrollo de nuestro país, el crecimiento de la industria y la generación de puestos de trabajo.



