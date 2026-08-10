Trabajadores de Granja Tres Arroyos (GTA) comenzaron a recibir cartas documento mediante las cuales la empresa de Concepción del Uruguay comunica la finalización de los vínculos laborales.

Según supo La Pirámide, las notificaciones, fechadas el 29 de julio de 2026 en Concepción del Uruguay, señalan que la empresa resolvió extinguir los contratos de trabajo bajo los términos del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, argumentando una situación de grave disminución del trabajo que, según sostiene la firma, no sería imputable a la empleadora.

En las cartas documento, la empresa atribuye la situación a una serie de factores que habrían afectado de manera directa el desarrollo de la actividad. Entre ellos menciona los brotes de influenza aviar registrados en el país, que habrían provocado cierres y restricciones de acceso a mercados internacionales de exportación.

También señala una reducción de las exportaciones, una sobreoferta de producción en el mercado interno, una caída de los precios de comercialización y un incremento sostenido de los costos de explotación.

Según el texto de la notificación, este escenario habría generado un deterioro de la situación económica, financiera y productiva de la empresa, al que se sumaron contingencias operativas y conflictos colectivos que, de acuerdo con la firma, afectaron el normal desarrollo de la actividad.

La empresa sostiene además que previamente adoptó distintas medidas destinadas a preservar la continuidad de la explotación y mantener la mayor cantidad posible de puestos de trabajo. Sin embargo, afirma que esas medidas resultaron insuficientes y que se volvió necesaria una reestructuración parcial de la organización y una adecuación de su dotación de personal.

En consecuencia, las cartas comunican la extinción del vínculo laboral y ponen a disposición de los trabajadores los haberes correspondientes, la liquidación final, la indemnización prevista y los certificados laborales.

Incertidumbre por la cantidad de despidos

Mientras comenzaron a llegar las primeras cartas documento, entre los trabajadores y el ámbito gremial crece la preocupación por la magnitud que podría alcanzar la reducción de personal.

En las últimas horas comenzaron a circular versiones que hablan de entre 250 y 550 despidos, aunque esa cantidad no fue confirmada oficialmente hasta el momento.

La situación genera especial preocupación en Concepción del Uruguay, donde la planta de Granja Tres Arroyos representa una importante fuente de empleo.

La recepción de las cartas abre ahora una nueva etapa de conflicto laboral y se espera que en las próximas horas puedan conocerse mayores precisiones sobre la cantidad de trabajadores alcanzados por la medida y las acciones que adoptarán los representantes sindicales.

Fuente: La Pirámide