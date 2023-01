Gran parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pueblo Belgrano se manifestaron el martes por la tarde en contra de las decisiones que ha tomado la Comisión Directiva durante los últimos tiempos, siendo el detonante el nombramiento como jefe del cuerpo activo de Nicolás Ibarra, un bombero con menos de dos años de antigüedad y sin respetar el escalafón de los demás integrantes del cuartel.

A esto se suman una serie de denuncias por negligencias por parte de la Comisión Directiva, que tras la movilización del martes el cuerpo activo decidió desconocer y pidió la conformación de una nueva, ya que la actual, como mínimo, está acéfala debido a que el presidente y vicepresidente no están disponible.

“Al no tener jefe, presentamos la solicitud ante Comisión, pero nunca la aceptaron y queremos saber por qué”, afirmó la voluntaria Yamila Méndez, bombero con 9 años de antigüedad y parte del mismo desde la creación del cuartel de la vecina localidad.

“Esto comenzó hace mucho, el año pasado, cuando renunció nuestro jefe, pero además tuvimos que lidiar con algunas negligencias, como la salida de apoyo a nuestros colegas de Perdices que no nos dejaron hacer, y eso que nosotros teníamos el personal disponible para salir. Pero no nos dejaron porque carecíamos de un jefe de cuerpo activo responsable a la salida, y lo mismo nos pasó cuando nos pidieron apoyo nuestros colegas de Gualeguaychú. Y queremos saber por qué”, denunciaron frente al cuartel, donde tuvieron el apoyo de varios vecinos de Pueblo Belgrano.

“Al perder a nuestro jefe, por escalafón, Gladys Larrosa debería ser nuestra jefa. Por una cuestión de tiempo y disponibilidad, acordamos que los mejor es que Rodrigo Couso sea el nuevo jefe y yo la segunda”, argumentó Yamila Méndez, quien enseguida agregó: “Estamos enterándonos ahora que anoche (por el lunes) se reunieron y que eligieron como jefe al bombero Nicolás Ibarra, que actualmente no tiene dos años de antigüedad en la fuerza. Por ende, nos están faltando el respeto y pasando por arriba a todas nosotras. Pedimos que nos respondan por qué nos están faltando el respeto, por qué no ascendemos nosotros y por qué no nos dejaron salir en respaldo de nuestros colegas de Perdices y Gualeguaychú”.

Esto último fue confirmado por la Comisión Directiva de los Bomberos Voluntarios, que en paralelo a la protesta difundieron un comunicado informando su punto de vista del conflicto: “En referencia a que no se cuenta con presidente ni vice y sin jefe de cuerpo activo informamos que la Comisión Directiva se encuentra integrada por: Presidente: Mario Flores (con licencia médica desde el 9-9-2022). Vicepresidente: Marcelo Romero (presento renuncia el 26-12-2022 por motivos personales). Presidente interino: Andres Rebora (según lo establece estatuto vigente resolución 184). Tesorero: Daniel Puebla. Pro tesorero: Francisco Carballo. Secretaria: Celia Bianchi. Vocales titulares: Rebora Andres , Albonico Pedro, Cettour Tomas, Zimmerman Roque. Vocales suplentes: Valdez Miguel, Peñalba Lucas. Comisión revisora de cuentas: Ferrari Daniel, Sola Cesar. Y el Cuerpo Activo integrado por: Jefe Cuerpo Activo: Nicolás Ibarra. Bomberos: Tomas Miranda, Marcelino Reinaldo, Larrosa Gladys, Muñoz Daniela, Melo Adelina, Machado Vanesa, Mendez Jhoana, Couso Rodrigo (suspendido) y Méndez Yamila (suspendida)”, sostuvieron.

Sobre la funcionalidad o no del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, la Comisión Directiva insistió con que “el Cuerpo Activo de Bomberos se encuentra totalmente operativo y dispuesto a socorrer en siniestros a los vecinos de la jurisdicción de Pueblo Gral. Belgrano. El jefe del Cuerpo Activo Nicolás Ibarra se encuentra a cargo del mismo. Los cargos expresados con anterioridad desmienten la falacia de que esta Comisión se encuentre sin presidente sin vice y sin jefe del cuerpo activo”.

Además, el comunicado embistió puntualmente contra la figura de Yamila Méndez ya que la Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Pueblo Gral. Belgrano refutó los dichos vertidos en diferentes medios de comunicación y redes sociales expresados por la bombero.

“Antes que nada debemos dejar en claro que la mencionada ha sido sancionada con una suspensión de 30 días por reiteradas faltas al Reglamento del Cuerpo Activo y maltrato verbal hacia la Comisión Directiva y hacia sus compañeros de Cuerpo Activo”, expresaron a través del comunicado al que accedió Ahora ElDía.

“Para finalizar queremos dejar en claro que todas las decisiones de esta Comisión Directiva han sido tomadas en regla con los estatutos y reglamentos vigentes, que no hubo decisiones unilaterales ni se sobrepasó la autoridad de nadie. Las decisiones son todas por votación de mayoría en reuniones de comisión, donde no se decide individualmente sino en forma conjunta a decisión de mayoría”, postularon.

“Pueblo Belgrano no se quedara sin bomberos, aquellos que siguen en el cuerpo activo reconocen las decisiones que competen a cada parte, cuerpo activo y comisión directiva, ya que conocen los estatutos y reglamentos que nos rigen y deben ser respetados”, finalizaron.

Ahora bien: el comunicado de la Comisión Directiva sostiene que salvo Couso y Méndez, quienes figuran como suspendidos, el resto del cuerpo activo se encuentra subordinado a los directivos. Sin embargo, fueron muchos los voluntarios que estuvieron presentes en la protesta para pedir por el armado de una nueva Comisión Directiva, con nuevos integrantes y sin acefalía.

Lo cierto es que por unanimidad, unos 60 vecinos pidieron que mañana (por el miércoles) a las 8 y media de la noche se presente la comisión actual para resolver el problema. La votación entre todos los presentes fue a mano alzada, y deja de manifiesto de que la actual Comisión Directiva no es reconocida por el cuerpo activo.

En este sentido, la tensión entre ambas partes se mantendrá, como mínimo, hasta mañana a la noche, y no se descarta que el resultado final sea la conformación de una nueva Comisión Directiva, algo que podría distender la situación y evitar que Pueblo Belgrano se quede sin varios de los nueve integrantes del cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios.