La situación en la fábrica de Topper en Argentina atraviesa un momento crítico. Así lo advirtió Daniel Gordillo, trabajador de la planta y delegado de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), quien alertó sobre despidos, reducción de jornada laboral y caída de ventas. Según explicó, la planta -la única que produce la marca en el país- ya perdió 150 puestos de trabajo en los últimos dos años.

La crisis en Topper: despidos y recorte de jornada

La fábrica de Topper atraviesa un escenario complejo marcado por despidos y ajustes en la producción. Daniel Gordillo, delegado de UTICRA, aseguró que la situación laboral se deterioró de forma sostenida en los últimos dos años. "La situación en la fábrica de Topper es crítica", afirmó Gordillo.

Según detalló el representante sindical, desde el inicio del actual contexto económico la planta perdió 150 puestos de trabajo, lo que refleja el impacto de la caída de la actividad en el sector del calzado. "La situación es muy difícil porque venimos atravesando una crisis que comenzó con este Gobierno en el cual ya perdimos 150 puestos de trabajo en solo dos años", señaló.

Reducción salarial para evitar más despidos

En medio de la caída de la producción, trabajadores y empresa acordaron el año pasado una reducción de la jornada laboral para intentar preservar los puestos de trabajo. El acuerdo comenzó a regir en junio del año pasado y estableció que la planta funcione únicamente hasta el viernes por la mañana, eliminando la actividad del viernes por la tarde y del sábado.

"En junio del año pasado se llegó a un acuerdo de reducción de jornada laboral por lo cual trabajamos hasta los días viernes a la mañana y ya no se trabaja viernes por la tarde ni sábado por la mañana”, explicó Gordillo.

El objetivo del convenio fue frenar la pérdida de empleos. “Ese acuerdo fue para no seguir despidiendo gente", agregó.

Sin embargo, el recorte tuvo un impacto directo en los ingresos de los trabajadores. "Por ese acuerdo, dejamos de percibir dos días, 15 horas, de sueldo por quincena, con un agravante bastante serio para el bolsillo de los trabajadores de alrededor de 150 mil y 200 mil pesos dependiendo de la categoría".

De acuerdo con el delegado de UTICRA, esa reducción salarial se mantiene desde mediados de 2025.

Salarios bajos y pérdida del poder adquisitivo

El impacto económico sobre los trabajadores se profundizó en los últimos meses. Según Gordillo, la pérdida de ingresos se combina con la inflación y con paritarias que no logran recomponer el poder adquisitivo. "La situación es insostenible. Venimos perdiendo 200 mil pesos por quincena y no hay bolsillo que aguante con la inflación que hay", sostuvo.

El delegado también cuestionó los datos oficiales sobre el aumento de precios. "La inflación que hay es un dato muy mentiroso por parte del gobierno", afirmó.

En ese contexto, explicó que gran parte de los operarios de la planta percibe salarios que rondan los 700.000 pesos. "La gran mayoría está cobrando 700.000 pesos con paritarias a la baja”.

Caída de ventas e impacto de las importaciones

Desde la empresa atribuyen la crisis a una fuerte baja en la demanda y al contexto económico que afecta a la industria del calzado.

Según el delegado sindical, Topper sostiene que el deterioro se explica por la caída estrepitosa de las ventas y por el impacto de la apertura de importaciones. "Topper continúa aduciendo la baja estrepitosa de las ventas y el impacto negativo de la apertura de las importaciones y toda la política del gobierno que impacta sobre la industria en general”.

En términos productivos, la planta actualmente tiene programas que apenas permiten sostener la actividad durante cuatro días y medio por semana. "La empresa tiene una postura clara de que tiene programas productivos tan solo para trabajar hasta el día jueves a la tarde y viernes a la mañana".

La única planta de Topper en Argentina

La fábrica afectada es la única planta de producción de Topper en el país. Allí se elaboran tanto el calzado como la indumentaria de la marca. "Esta es la única planta de producción de Topper en Argentina”, explicó Gordillo.

Por esa razón, el delegado advirtió sobre el impacto que tendría un eventual cierre. "La planta fabrica calzado e indumentaria de la marca Topper. Si la planta cierra, la marca Topper desaparecería".

Ayuda estatal y preocupación en el sector

Durante los últimos meses, la empresa contó con apoyo de autoridades provinciales y municipales para sostener la actividad. Sin embargo, ese respaldo tiene fecha de finalización. "La provincia y el municipio venían ayudando a la empresa, pero este mes se termina esa ayuda".

El dirigente sindical advirtió que la crisis no es exclusiva de esta planta sino que atraviesa a gran parte del sector industrial. "Todos los días vemos cierres de fábricas y compañeros despedidos a los que les pagan la indemnización en cuotas".

Ante ese panorama, reclamó una reacción política para defender la producción local. "Necesitamos que la oposición se plante ante el atropello de la industria”.

Expectativa entre los trabajadores

A pesar de la incertidumbre, los trabajadores mantienen la esperanza de sostener la actividad de la planta. "Aunque veamos cierres de fábricas todos los días, seguimos esperanzados", concluyó el delegado de UTICRA.