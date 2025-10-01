El dólar oficial sube 50 pesos y cotiza este miércoles 1 de octubre en $ 1.450 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el dólar blue se negocia en $ 1.465 para la venta. La brecha continúa disparada desde el viernes a alrededor del 10% entre los financieros.

El dólar CCL opera en $ 1.567 y el MEP se consigue a $ 1.517.

Las caídas del dólar en sus diversas cotizaciones comenzaron el lunes de la semana pasada luego de que el gobierno nacional anunciara una eliminación de las retenciones a todos los granos, que finalizó el miércoles, y de que el Tesoro de Estados Unidos comunicara que está dispuesto a otorgar deuda para bajar el precio del tipo de cambio. Sin embargo, el viernes el gobierno nacional dispuso que los compradores de dólar oficial no podrán operar dólares financieros y viceversa, en una medida que reimplanta parcialmente el cepo cambiario, por lo que hay expectativa por cómo reaccionarán las cotizaciones y la brecha entre el oficial y los financieros esta semana.

En tanto que el riesgo país subió este miércoles y se ubica en los 1230 puntos básicos.