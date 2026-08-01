La Unión Europea acordó una reunión de emergencia de sus ministros del Interior para abordar la gravísima crisis desatada esta semana en Ceuta, donde el gobierno español montó este sábado una barrera flotante de 500 metros buscando evitar otra oleada de inmigrantes.

Veintidós gobiernos de la UE solicitaron en una carta la reunión de emergencia para el martes próximo, instando en sus líneas al bloque continental a ayudar a Madrid a recuperar el control de su frontera con Marruecos.

España anunció entretanto que la situación en el enclave estaba recuperando la normalidad, luego de la oleada de 60.000 personas que ingresaron en cuestión de horas, la mayoría de las cuales luego emprendieron la vuelta.

El presidente español, Pedro Sánchez, también pidió a los líderes de la UE que convocaran a los ministros del Interior, pero criticó a los gobiernos que pidieron la exclusión de España del espacio Schengen, el conjunto de países en el que se viaja sin pasaporte.

“En el contexto internacional ⁠actual, la UE no puede permitirse este tipo de reacción egoísta, polarizadora e ilegal”, se defendió Sánchez.

El gobierno italiano de Giorgia Meloni anunció el viernes que suspendía los acuerdos de Schengen con España durante un mes. La premier danesa, Mette Frederiksen, dijo asimismo que la UE como bloque debería considerar la posibilidad de suspender la cooperación Schengen con ese país.

“La postura que Italia defiende desde hace tiempo es compartida hoy por un número cada vez mayor de países europeos”, insistió este sábado Meloni, que promovió la reunión de ministros. Entre los demás firmantes figuran el canciller alemán Friedrich Merz y los primeros ministros de Hungría, Suecia y Polonia. Francia, Luxemburgo y Portugal no firmaron la carta, al igual que España e Irlanda.

No podemos permitir que los cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas den la impresión de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea”, afirman los 22 convocantes. Y sugieren que “los ministros deberían considerar en particular un apoyo reforzado de Frontex [la agencia de seguridad fronteriza de la UE] y la eficacia de la cooperación de la UE con Marruecos".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibió con satisfacción la convocatoria de la reunión señalando que el bloque necesita “un proceso de análisis” para mejorar la “resiliencia europea”.

No obstante, también aclaró que “ni una sola persona llegó a España continental ni al resto de la UE" durante la oleada migratoria.

Por su parte, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, dijo que estaba “totalmente descartado” que España abandone el espacio Schengen y agregó que Francia tenía muy buena cooperación con España, aunque mantendrá un refuerzo en la frontera “todo el tiempo que sea necesario”.

Tras la ola de migrantes y la siguiente ola de críticas, el gobierno de Sánchez dijo que los cruces de marroquíes hacia el enclave se habían detenido durante la noche, mientras la policía comenzaba a instalar una barrera flotante de 500 metros frente a su frontera con .

Soldados y policías españoles ⁠patrullaban este sábado una playa de Tarajal, uno de los principales puntos utilizados por las personas que intentaron entrar al pequeño territorio, casi desierta y envuelta en niebla.

La Guardia Civil comenzó a instalar la nueva barrera flotante a primera hora de la mañana en el rompeolas de esa playa. La barrera neumática, junto con una línea de boyas, á diseñada para sobresalir entre 30 y 70 cm y extenderse hasta un ​metro debajo. Un canal ​permitirá el patrullaje de las lanchas de la Guardia Civil.

Al menos 67 víctimas fatales

Las autoridades anunciaron la recuperación de al menos 67 cadáveres en el lado español de la frontera, después de que algunos migrantes se ahogaron y otros murieran aplastados al intentar escalar el rompeolas y la valla fronteriza, en medio del flujo desesperado de migrantes empujados por las penurias económicas y alentados desde las redes sociales.

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, culpó a los tratantes de personas de explotar a los migrantes vulnerables y de difundir interpretaciones engañosas sobre una sentencia del Tribunal Supremo español, según la cual los migrantes interceptados en ​el mar no pueden ser devueltos sumariamente.

Grande-Marlaska llegó este sábado a Ceuta para dar un mensaje de tranquilidad y aseguró que, aunque “la crisis no se da por cerrada”, la situación es de “razonable normalidad”. También afirmó que “casi todos” los migrantes que entraron masivamente en Ceuta ya habían salido, aunque reconoció que es difícil dar cifras exactas.

“Marruecos no supone ninguna amenaza para Ceuta ni para el resto de España; es un socio totalmente fiable”, afirmó, y añadió que no había datos inteligencia que indicaran que fuera inminente una nueva entrada masiva. La oleada de esta semana tomó por sorpresa al gobierno socialista y lo dejó mal parado frente a sus socios del bloque, que lo instaron a garantizar que el incidente quedara controlado.

Otro crítico ha sido el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, quien negó que haya “normalidad” y aseguró que todavía hay “miles de personas que deben ser retornadas”.

Este sábado se veían de nuevo cafés llenos y mucho tráfico, pero también colas para comprar en los supermercados. “Las estanterías están vacías”, dijo María José Benítez, un ama de casa. A su lado, Irene Cuadro, que trabaja como ayudante de cocina, aseguró que todavía hay “bastante barullo de todo y la verdad es que no hay tranquilidad”.

Ceuta y el otro enclave español en el norte de África, Melilla, se encuentran en la costa mediterránea de Marruecos y se enfrentan periódicamente a intentos de cruce por parte de migrantes que buscan llegar a Europa.

Madrid afirmó que las personas que entraron en Ceuta de forma irregular no podían viajar hacia la España peninsular ni a ningún otro lugar de la zona Schengen, dado que los viajeros que salen del enclave son sometidos a controles de identidad de la policía, lo que supone un segundo nivel de control tras la frontera terrestre con Marruecos.

A diferencia de la mayor parte de , España ha adoptado una postura más abierta con los migrantes, con un programa para conceder la residencia a más de medio millón de personas indocumentadas. Sin embargo, rechazó las sugerencias de que eso haya fomentado la afluencia masiva a Ceuta, señalando que los solicitantes debían cumplir otros requisitos que los recién llegados no tenían.