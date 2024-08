En una entrevista concedida a Ahora ElDía, en su despacho del club, el primer presidente electo en la historia de Juventud Unida respondió todos los interrogantes. Cristián Gómez se refirió a la situación deportiva e institucional de Juventud Unida, las promesas de campaña y el armado del plantel para afrontar el Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

“El balance es positivo por el compromiso que tiene toda la comisión directiva. Nosotros en campaña planificamos el reordenamiento administrativo. Pensamos que nos iba a llevar más tiempo, pero hemos cumplido objetivos en un lapso inferior. Eso nos permite reorganizarnos a los proyectos que habíamos prometidos en las elecciones sobre infraestructuras y la parte deportiva, que es primordial para nosotros”, analizó Gómez sobre sus primeros tres meses como máxima autoridad de la institución.

Por otra parte, sostuvo que en la actualidad, “estamos haciendo hincapié en nuestro predio (conocido como La Chacra y ubicado en acceso sur), que lamentablemente no podemos avanzar porque no tenemos la trifásica y es una obra millonaria. La cooperativa nos pasó un presupuesto de 95 mil dólares que hoy el club no los puede afrontar.

Entonces buscamos otras alternativas y alquilamos un predio que está detrás de la Terminal, donde haremos el movimiento de suelo y lo condicionaremos para que nuestros chicos de inferiores puedan entrenar adecuadamente y trabajar en el proyecto futbolístico al que apuntamos”.

Uno de los caballitos de campaña de la lista que encabezó Cristhian Gómez fue el desembarco de una importante cadena de gimnasio de Argentina a Juventud. Al respecto, el presidente indicó: “El miércoles firmamos el convenio de alianza con Sport Club. Para nosotros es histórico y marcará un antes y un después en la vida institucional del club”.

Y agregó: “Nosotros estamos trabajando en una plataforma nueva en la que cada socio tendrá su nombre, usuario y un número, en el cual el club podrá, a través de correos electrónicos, WhatsApp y redes sociales, comunicar todos los beneficios. Por supuesto que el socio seguramente tendrá el 50% de descuento y aquellos deportistas y disciplinas que compitan a nivel y provincial usarán sin cargo el gimnasio.

Sobre la ubicación del nuevo centro de entrenamiento, Gómez indicó: “Nosotros le ofrecimos a la gente de Sport Club el lugar debajo de la tribuna, que son 400 metros cuadrados. Les gustó y quedaría entre el playón del futsal y la cancha de fútbol”.

En cuanto a la fecha de finalización de la obra, el joven dirigente deportivo no quiso dar precisiones y señaló: “La instalación de maquinarías y toda la inversión nos va a llevar un par de meses porque hay que edificar todo de nuevo. Tienen que venir los ingenieros de la empresa y planificar con los nuestros toda la obra y después de ahí veremos los plazos”.

Asimismo, destacó que otros de los objetivos esenciales es resembrar y fertilizar el campo de juego que se encuentra deteriorado, máxime si se toma en cuenta que en menos de dos meses comenzará el Torneo Regional Federal Amateur, su principal objetivo a nivel deportivo.

Por otra, Juventud Unida fue noticia en la semana por la reunión que mantuvo Cristhian Gómez con el Secretario General de River Plate, Stefano Di Carlo, en el Más Monumental. Sobre la finalidad del encuentro, Gómez detalló: “Nos recibió y recorrimos todas las obras que lleva adelante River. Nos explicó hacia dónde va el proyecto, que para nosotros es muy importante. Se pusieron a disposición en asesoramiento legal con los abogados de River, asesorando en todo lo que son temas pases y convenios que hagamos como club. También se habló de la posibilidad de intercambio de jugadores, tanto para el Regional como en inferiores”.

“Además, se realizarán pruebas en septiembre u octubre en Gualeguaychú y empezar a trabajar en conjunto con un club como River es muy importante para nosotros. Por otro lado, pusieron a disposición su sistema para la generación de socios y nos aportaron conocimientos de cómo fueron sus negociaciones con empresas, que les dan beneficios a sus socios”, complementó.

Juventud tiene DT para el Regional y trabaja en el armado del plantel

“Hace unos días logramos cerrar el acuerdo y lo podemos confirmar a Matías Minich como cabeza del cuerpo técnico. El llegaría la semana que viene y armaremos un equipo competitivo como lo hicimos el año pasado”, afirmó el presidente sobre la continuidad del entrenador mendocino al frente del primer equipo.

Cabe recordar que Matías Minich fue el deté de Juventud la temporada pasada en el Regional Amateur, donde el Decano llegó hasta semifinales de la Región Litoral Sur (dos instancias antes de la final por el ascenso), tras quedar eliminado por penales frente a Colón de San Justo.

En cuanto al plantel, Gómez reafirmó que se armará un equipo competitivo, “corrigiendo errores que quizás se cometieron, porque no todo fue acierto, pero por supuesto buscaremos ser fuertes y dar batalla hasta lo último. para dejar al club en los más alto y tratar de devolverlo de donde nunca debió irse”, reconoció.

Asimismo, el pope decano aseguró sobre Minich: “Actualmente él está en Mendoza y ya mantiene conversaciones con el Grupo Menseguez, que el año pasado trabajó con nosotros, asesorándonos con la llegada de jugadores. Matías ya tiene varios nombres en su cabeza y cuando llegué a Gualeguaychú veremos si el club está a la altura económica de poder sumarlos al plantel”.

Para finalizar, Cristhian Gómez destacó el trabajo que hacen ante el difícil escenario monetario. El club hace un esfuerzo en todo. La situación económica es compleja pero con la fuerte administración que tenemos y el fundamental acompañamiento de los sponsors, vamos a lograr objetivos importantes. Sin dudas, el esfuerzo es de todos los socios, empleados, hinchas y de toda la gente que forma parte de nuestra institución”, cerró.

Gómez sobre el cambio del futsal AFA por el CAFS en el club

En las últimas semanas, Juventud Unida inauguró una disciplina a su estructura deportiva: el fútbol sala (futsal AFA). “El desafío nuestro es ser profesional en todas nuestras disciplinas, en este caso con el futsal estaría la posibilidad de que recibamos una invitación para participar de la Primera D en Buenos Aires en 2025. Siempre y cuando logremos conseguir los sponsors que faciliten el viaje de nuestro club a Buenos Aires que sería cada 15 días y nos hemos comprometido a fomentar la competencia en nuestra formativa. Además, tenemos planificado jugar el Torneo Clausura local este año”, expresó al respecto.

Históricamente el club contó con futsal de la Confederación Argentina (CAFS), otra organización y con algunas reglas diferentes, y hace poco la subcomisión de esa disciplina mudó la estructura al club Pescadores y acusó a la dirigencia de cerrarle las puertas y no permitirle el diálogo para mantener el futsal de CAFS o fútbol de salón.

Sobre esta controversial salida, Gómez opinó: •Nosotros simplemente pedimos un proyecto dentro de futsal AFA, ellos lo presentaron, también como así también lo hizo Fabricio Cabrera como coordinador, en el cual tenía profesionales como deportólogo, cardiólogo, nutricionista, kinesiólogo y analista de videos. La comisión directiva eligió el proyecto más profesional si se quiere y eso fue todo, nada más. Después ellos decidieron irse, pero es lo que eligió la comisión directiva, como cualquier coordinación deportiva”.

Y ahondó sobre la chance de que pudieran convivir las dos modalidades de futsal. “Nosotros queríamos abocar todas las energías en lo que resta de este año para prepararnos por si se abre la posibilidad de jugar la Primera D de AFA en 2025. Y el año que viene, de acuerdo a las infraestructuras, poder paralelamente jugar CAFS, pero ellos decidieron abrirse y seguir este año con CAFS. Nosotros se los planteamos”, apuntó.